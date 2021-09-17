Buse Aksay son yolculuğuna uğurlanıyor

Genç yaşta ani ölümüyle ülkeyi yasa boğan Buse Aksay’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Ağırdağ Mezarlığı’na defnedilecek.

Girne'de sakin 28 yaşındaki Buse Aksay, dün saat 17.30 sıralarında babasının çalışmakta olduğu iş yerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti.

Rahatsızlanmasının ardından önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan ardından da ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Buse Aksay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Buse Aksay’ın ölüm sebebinin şu sıralar yapılan otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

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