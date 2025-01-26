“Bu sahnede herkese yer var”

Simge ÇERKEZOĞLU

BKM Mutfak beş yıldan bu yana BKM Mutfak Kıbrıs olarak adada tiyatro sanatını geliştirmek adına hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için gerçekleştirilen drama, oyunculuk ve yazarlık atölyelerinde, yirmi sekiz hafta süren eğitimler veriliyor. Ancak öyle anlaşılıyor ki, bir kez başlayan bir daha kolay kolay tiyatroyu bırakamıyor. İstanbul’dan adaya yerleşen ve BKM Mutfak’ın da adada yer almasında önemli bir rol oynayan Duygu İnan ile projenin hayat buluşunu konuştuk…

“Türkiye’nin eğlence sektöründeki öncü kurumlardan biri”

Hepimiz BKM Mutfak’ı biliyor, duyuyoruz ancak neler yapıldığını, hangi alanlarda çalışmalar sürdürdüklerini derinlemesine öğreniyorum

“Benim tüm hayatım İstanbul’da geçti. 2018 yılında ise burada eşimle yeni bir yaşama adım attık. Bu süreçte de BKM Mutfak’ın adaya taşınmasına vesile olduk. BKM Mutfak, BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) çatısı altında avangart projeler ve içerikler üretmek amacıyla kurulan bir kurum. Yapımları, etkinlikleri, eğitim programları, komedi kulüpleri ve restoranlarıyla Türkiye’nin eğlence sektöründeki öncü kurumlardan biri. BKM Mutfak Kıbrıs’ta da ada sakinleriyle BKM Mutfak’ın zengin içerik ve eğitim portfolyosunu buluşturuyoruz.”

“Eğitimler Türkiye ile aynı müfredat ve özenle veriliyor”

T,yatro eğitimlerinin içeriğini de konusuyoruz. Türkiye’deki müfredatın aynısı hiçbir değişiklik olmaksızın burada da uygulanıyor. Böylece Türkiye’ye gitmenize gerek kalmadan aynı eğitimi alma şansına sahip oluyorsunuz.

“BKM Mutfak Atölye Kıbrıs da BKM Mutfak’ın eğitim alanındaki gücünü buraya taşıyan önemli bir adım. 6 yaştan başlayıp, tüm yetişkinleri de içerecek şekilde, farklı yaş grupları için drama, oyunculuk ve yazarlık atölyeleri düzenliyoruz. Eğitim koordinatörümüz Hatice Tezcan ve çok değerli eğitmenlerimizle, BKM Mutfak Atölye’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de yürüttüğü müfredatın aynısını aynı özenle burada da işliyoruz.”

BKM Mutfak Atölye Kıbrıs’ta altı yaştan atmış yaşa dek uzanan geniş bir öğrenci profilinin söz konusu olduğunu duymak, kuşkusuz heyecan verici. Sanat kaç yaşında olursak olalım bizi hayata bağlayan, iyileştiren, aydınlatan en önemli unsurların başında geliyor.

“Hani 7’den 70’e denir ya, burada katılımcı profilimiz de tam olarak böyle. Hatta biz 6’dan başlıyoruz ve yaş sınırı yok. Çocuklar için drama, gençler ve yetişkinler için de tiyatro ve yazarlık atölyelerimiz var. Her birinin müfredatı, eğitim programı ayrı ve o yaş grubuna özel olarak titizlikle hazırlanıyor ve uygulanıyor. Çocukların kişisel gelişimi için atölyelerimizin önemli bir değer kattığını mutlulukla gözlemliyoruz. Gençler ve yetişkinlerde de gerek hobi olarak katılanlar olsun, gerek profesyonel olarak kendini geliştirmek isteyenler olsun, bu sahnede her yaştan herkese gerçekten yer var.”

“Oyunların eğitim aracı olduğunu unutmuyoruz”

Atölyelerin içeriğini ve her eğitim devamında ortaya çıkan oyunları Duygu İnan şöyle özetliyor.

“Atölyelerimiz yirmi sekiz hafta sürüyor. Katılımcı sayısına göre, öğrenci sayısı en optimum olacak şekilde farklı sınıflar açıyoruz. Atölyelerde öncelikle temel oyunculuk eğitimiyle başlıyoruz. İlerleyen süreçte dönem sonunda seyircilere sergilemek için tüm sınıflarımızla birer skeç çalışıyoruz. Atölyede seyirci karşısında sahne almak da önemli bir deneyim sonuçta. Yine de bu oyunların birer “eğitim aracı” olduğunu asla unutmadan, sürekli olarak katılımcıları geliştirmeye yönelik bir eğitim süreci işletiyoruz.”

“Doğru eğitimle her seviyede yetenek geliştirilebilir”

Söz konusu tiyatro olunca sormadan edemiyorum “bu çok yeteneksiz, bundan hiçbir şey olmaz” gibi durumlar oluyor mudur acaba…

“Bu aslında bu alanda uzman olan eğitim koordinatörümüzün cevaplayabileceği bir soru. Ama BKM Mutfak Atölye Kıbrıs’taki deneyimime istinaden, Hatice Tezcan hocamızın hoşgörüsüne sığınarak şunu söyleyebilirim belki: Tabi ki herkesin doğuştan gelen kendini ifade etme, taklit yapma veya sosyal iletişim becerileri farklı olabilir. Ama demin de dediğim gibi bu sahnede herkes için yer var. Gelişim üst sınırı olmayan bir şey sonuçta ve doğru bir eğitimle her seviyede yetenek daha da geliştirilebilir, gerçek potansiyeline ulaşabilir. Tam da bu yüzden, ister kendi kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler, ister bu alanda profesyonel bir kariyere başlangıç yapmak isteyenler olsun, 6’dan 70’e herkesi BKM Mutfak Atölye ile tanışmaya davet ediyoruz.”