British Airways Larnaka'ya uçuşlarına 22 Mayıs'ta başlamayı planlıyor

British Airways, Orta Doğu'da bazı bölgelere uçuşlarını azaltırken, Larnaka'ya uçuşlarına 22 Mayıs'ta yeniden başlamayı planlıyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, şirket Orta Doğu'ya yönelik uçuş programında değişikliğe gidiyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle bölgeye yönelik uçuşları askıya alan British Airways, mayıs ortasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a uçuşları yeniden başlatmayı ve 1 Temmuz itibarıyla da Dubai, Doha ve Tel Aviv seferlerine dönmeyi planlıyor.

Ancak şirket Dubai'ye uçuşları günde üç seferden bire, Doha, Tel Aviv ve Riyad seferlerini de günde ikiden bire indirecek.

British Airways, Suudi Arabistan'da Cidde destinasyonunu ise 24 Nisan itibarıyla tamamen kaldıracak ve Bahreyn ve Amman'a uçuşları 25 Ekim'e kadar askıya alacak.

Hava yolu şirketi Kıbrıs’ın güneyi Larnaka kentine uçuşlarına 22 Mayıs'ta yeniden başlamayı planlıyor.

British Airways, 1 Haziran'dan itibaren ekim sonuna kadar Hindistan ve Kenya'ya uçuşlarını artıracak.