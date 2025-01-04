Hüseyin ÖZBARIŞCI

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin ‘üç büyük’ kulübünden biri olan Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla dikkat çelen Alpcan Towers’ın direktörü Yüksel Alpcan, YENİDÜZEN’e konuştu, Galatasaray’ın sponsoru olabilmeyi geçmişten beri hayali olduğunu söyledi. Galatasaray Spor Kulübü yöneticileriyle 5 dakika içerisinde anlaşmaya varıldığını aktaran Alpcan, “Bu birliktelik 5 yıl devam ederse bölgemize bir ‘Galatasaray Köyü’ kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün yanı sıra, özellikle batı bölgesindeki (Lefke – Güzelyurt) spor kulüpleri ve derneklere de sponsor olduklarını söyleyen Yüksel Alpcan, okul ve hastanelere yatırımlar da yaptıklarını ifade etti. Lefke bölgesine yıllardan beridir yatırım yapılmamasına da dikkat çeken Alpcan Towers direktörü, “Devlet bu bölgeye hiç gelmedi. 50 yıldır Lefke bölgesine sadece bir üniversite yapıldı, bir de yol yapıldı” ifadelerini kullandı.

Lefke İlçesi için İmar Planı’nın şart olduğunu belirten Yüksel Alpcan, “Kimsenin bölgemizi beton yığınına çevirmesine fırsat vermeyiz” şeklinde konuştu.

“Gönlümde hep Lefke bölgesine yatırım yapmak vardı”

İnşaat sektörüne ilk olarak Girne bölgesinde yatırım yaparak başladığını aktaran Alpcan Towers’ın direktörü Yüksel Alpcan, gönlünde hep Lefke bölgesine yatırım yapmak olduğunu söyledi, “Oradaki işleri bırakıp buraya taşındık ve şu anda bölgemize yatırım yapıyoruz. 7-8 yıl önce çocuklarımın da okullarını bitirmesiyle büyümeye karar verdik ve yap-sat modeline geçtik” dedi. “50 yıldır Lefke bölgesine sadece bir üniversite yapıldı, bir de yol yapıldı” diye konuşan Alpcan, öğrencilerin geçmişte kulübe tarzı yerlerde konakladığını ifade ederek, hem öğrenci, hem de yurttaşa yönelik projeler üreterek hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Pandemi dönemi büyük zorluklar çektiklerini aktaran Yüksel Alpcan, “Özel bankalardan destekler alarak zor dönemi atlattık. Bölgede o dönem 148 adet arsa açtık ve öğretmenlere kampanya yaptık. Kim bizden arsa aldıysa kazandı. Arsa satışından sonra yeni projeler hayata geçirerek işlerimizi büyüttük” ifadelerine yer verdi.

“Lefke bölgesi, İskele veya Girne gibi olmayacak”

Alpcan şöyle devam etti:

“Lefke bölgesinin adı ‘İlçe’ oldu ancak bu sadece isimde kaldı. Devlet bu bölgeye hiç gelmedi. Ben inanıyorum bu bölge de bir gün çok değerli olacak. Bölgemiz; yeşilliklerin, maviliklerin içinde bir bölge evet kalkınacak ama doğal yapısının da değişmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Lefke bölgesi, İskele veya Girne gibi olmayacak. Buraya, belediyenin kontrolünde bir arıtma yapılacak. Oradan kazanılan su da bahçelerde kullanılacak.”

“İmar Planı yürürlüğe girmeli”

Alpcan Towers’ın direktörü Yüksel Alpcan, Lefke İlçesi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesinin şart olduğunu söyledi, İmar Planı’nın hazırlandığını ve kısa süre içerisinde yürürlüğe girebileceğini ifade etti. “Cengizköy’de açıp sattığımız arsalar için tüm yetkililerle görüştük ve insanlara satarken ‘buraya sadece iki katlı bir bina yapabilirsiniz’ dedik ifadelerine yer veren Yüksel Alpcan, “Bir düşünün ki, bir kişi aldığı arsaya iki katlı bir villa yaparken, diğeri yan tarafına 4 katlı bir apartman yapacak. Girne ve İskele’yi bu şekilde bugünlere getirdik. Bölgemizi kimsenin beton yığınına çevirmesine fırsat vermeyiz” şeklinde konuştu.

“Kazandığımızın yüzde 60’ını sosyal sorumluluk projelerinde kullanıyoruz”

“Batı bölgesinde (Lefke-Güzelyurt) birçok spor kulübüne, ilkokullara, derneklere yardım yaptıklarını anlatan Yüksel Alpcan, bunun yanı sıra, Cengiz Topel Hastanesi’ne yeni bir kardiyoloji bölümü yaptıklarını söyledi. Yine Cengiz Topel Hastanesi’ne yeni bir acil servis yapma düşüncesinde olduklarını da açıklayan Alpcan, “Re-Max ile ortak yürüttüğümüz bir kampanyada her satışımızdan SOS Çocukköyü’ne bir pay gitmesine olanak sağladık. Bazı insanların bizlere ihtiyacı var, bunun bilincindeyiz. O yüzden kazandığımızın yüzde 60’ını sosyal sorumluluk projelerinde kullanıyoruz” dedi.

“Galatasaray’ın sponsoru olmayı hep hayal ettim, niyet ettim 5 dakikada anlaştık”

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin üç büyük kulübünden biri olan Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığı sponsorluk anlaşması konusunda da düşüncelerini paylaşan Yüksel Alpcan, “Ben bu projeyi 20 yıl önce hayal etmiştim. Önemli olan niyettir. Galatasaray Spor Kulübü’ne gittikten 5 dakika sonra onlarla anlaştık” dedi. Yüksel Alpcan süreci şöyle anlattı: “Tüm projelerimizi sunduk, anlattık, onlar da beğendi ve bu işbirliği oldu. Önümüzdeki günlerde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri bize ziyarete gelecek. Daha sonra biz oraya gidip Galatasaraylı iş insanlarıyla görüşeceğiz. Bu işbirliğinden hem biz kazanacağız, hem Galatasaray kazanacak. Bu birliktelik 5 yıl devam ederse bölgemize bir ‘Galatasaray Köyü’ kurmayı hedefliyoruz. Bu kompleks Gaziveren’de olacak ve bölgedeki tüm spor branşlarını içerisinde barındıracak. Bölgemizde tüm kulüplerin sponsoruyum. Oradaki amaç bölgemizdeki spor kulüplerinin kalkınabilmesi ama Türkiye’de Galatasaray dışında başka kulübe sponsor olmayı düşünmüyorum.”