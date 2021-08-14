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Boğazköy’de YANGIN

Boğazköy’de YANGIN

Boğazköy’de, Lefkoşa Girne anayolunun sol tarafındaki ormanlık alanda yangın çıktı

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Boğazköy’de, Lefkoşa Girne anayolunun sol tarafındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ilk etapta yoldan geçenler ve bölgedekiler müdahale etmeye çalıştı.

Polis açıklamasına göre, bugün saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolunun Agırdağ'a giden yolun paralel yolun batı kısmındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangına  İtfaiye ekipleri, çevre halkı ve Dikmen Belediyesi'ne ait su tankerleri ile müdahale ediliyor.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yazgın rüzgarın etkisiyle bölgedeki evlere ulaştı.

Ayrıntılar az sonra

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Fotoğraflar DERYA ULUBATLI YD/ sosyal medya

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