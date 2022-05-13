Boğaz Piknik Alanı'nda temizlik çalışması yapıldı

Girne Belediyesi işbirliği ve öncülüğü; “Balkan ve Bulgaristan Türk Göçmenleri Derneği” ile “Nigerian Community in Northern Cyprus Grubu” üyelerinin katılımıyla Boğaz Piknik Alanı’nda temizlik yapıldı.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Nigerian Community in Northern Cyprus”, etkinlikte hem eğlendiklerini, hem de çevreyi temiz tutmanın herkesin sorumluluğu olduğu mesajını verdiklerini kaydetti.

Balkan ve Bulgaristan Türk Göçmenleri Derneği ise açıklamasında temizlik çalışmasına katkı koyan herkese teşekkür etti ve herkesi daha temiz bir çevre için duyarlı olmaya davet etti.