Birliktelik mesajı verildi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, Aşağı Bostancı’da Tufan Erhürman destekçilerini bir araya getiren bir etkinlik düzenledi.
A+A-
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, Aşağı Bostancı’da Tufan Erhürman destekçilerini bir araya getiren bir etkinlik düzenledi.
CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Milletvekili Armağan Candan, Aşağı Bostancı Örgüt Başkanı Osman Bulun ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) MYK üyesi Hasan Umur’un da katıldığı etkinlikte, birliktelik mesajı verildi.
19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik hazırlıkların tüm bölgede hızla sürdüğü vurgulandı.
TDP MYK üyesi Hasan Umur ve Güzelyurt Belediyesi TDP’li Meclis Üyesi Cemal Darbaz’ın da katıldığı etkinlikte ortak mücadeleye işaret edildi.
Bu haber toplam 363 defa okunmuştur