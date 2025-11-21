Biri 3, diğer 6’sı 7 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan M.Z, U.E.A, K.O.A, S.K, M.U, F.A, ve A.A, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Akdamar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, M.Z, U.E.A, S.K ve M.U’nun, Ercan Havalimanı'nda 17 Kasım 2025 tarihinde 16.30 raddelerinde yolcu giriş bölümü muhaceret kabininde görevli muhaceret memurunun kendilerine geliş amaçlarını sorması üzerine tasarruflarında buldurdukları ve adlarına sahtelenerek düzenlenmiş KKTC'ye ait ön izin başvurusu izinlerini tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlılardan yapılan soruşturmada söz konusu belgelerin F.A tarafından kendilerine telefon üzerinden gönderdiğinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, F.A ve yanında mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.A’nın Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandıklarını kaydetti. Polis, F.A, ve A.A’nın Girne’de birlikte kaldıkları evde yapılan aramada sahte ön izinler ve birçok belge bulunduğunu açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu belgeler karşılığında ödenen 100 bin TL parayı aldığı tespit edilen zanlı A.A’nın da tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde 100 bin TL’yi F.A’dan alıp, meseleyle ilgili adı ve soyadı tespit edilen ve şu anda aranan şahsa verdiğini ancak paranın sahte belgelere karşılık alındığını bilmediğini söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının ve ele geçirilen sahte ön izinlerin inceleneceğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıs olduğunu belirterek, Arslan’ın 3, diğer zanlıların ise 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Arslan’ın 3, diğer zanlıların ise 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.