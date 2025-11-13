“Birçok ihalede yolsuzluk ve rüşvet“

Serap ŞAHİN

Mali Polis’in yürüttüğü soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç ve personel Y.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlıların “Rüşvet”, “Kamu görevlisinin iltimas karşılığı para alması” ve “Görevi kötüye kullanmak” suçlarından methalder olduğunu kaydetti.

Polis, zanlı Salih Canseç’in 11 Kasım 2022 ve 2025 yılları içerisinde ihaleye katılacaklara ihale ile ilgili bilgi verdiğini ve karşılığında 510 bin TL ve 2500 Sterlin rüşvet aldığı yönünde bilgiler ulaşıldığını belirtti.

Zanlı Canseç’in aynı şekilde Kalkanlı Yaşam Evi’yle ilgili ihaleye katılacak bir kişinin de katılmaması yönünde telkinde bulunduğu yönünde bilgilere ulaştıklarını söyledi. Polis, Salih Canseç’in 2025 yılında da Sağlık Bakanlığı’nın bir ihalesine yine bir şirketin katılmaması yönünde telkinde bulunduğunu söyledi.

Zanlı Y.A.’nın 2023 yılında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın temizlik ihalesi için bir şirkete dosya hazırladığını ve karşılığında 150 bin rüşvet talep ettiğini belirtti. Polis, 150 binin 50 bin TL’sini kendisine, 100 bin TL’sini ise Salih Canseç’e verdiğini söyledi. Soruşturma kapsamında 4 ifade alındığını mahkemeye aktaran polis, ifadelerden 3’ünün şirket ye yetkililerine ait olduğunu söyledi.

Her iki zanlının da evlerinde arama yapıldığını belirten polis, telefon, USB, laptop ve evrakların emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki etme olasılıkları olduğundan bir gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi onayladı.