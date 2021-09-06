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Binboğa-Yem LTD’de tam gün uyarı grevi yapılacak

Binboğa-Yem LTD’de tam gün uyarı grevi yapılacak

Güröz, “siyasi personel istihdamına son verilmemesi halinde” ise 9 Eylül Perşembe gününden itibaren süresiz genel greve gidileceğini bildirdi.

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Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd’de yarın tam gün uyarı grevi yapılacak.

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Yönetim Kurulları adına, Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz yaptığı yazılı açıklamada, BİNBOĞA-YEM Ltd’de yarın tam gün uyarı grevi yapılacağını duyurdu.

Güröz, “siyasi personel istihdamına son verilmemesi halinde” ise 9 Eylül Perşembe gününden itibaren süresiz genel greve gidileceğini bildirdi.

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