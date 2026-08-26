Minareliköy Muhtarlığı ve Spor Kulübü Sosyal Tesisi Projesi için imzalar atıldı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB), Minareliköy Muhtarlığı ve Spor Kulübü Sosyal Tesisi Projesi için imzaların atıldığını duyurdu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, proje için çıkılan ihaleyi Rüzgar Asil Adışanlı Construction Ltd. aldı.

İhale sözleşmesine, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Rüzgar Asil Adışanlı Construction Ltd. Direktörü Ahmet Adışanlı imza koydu.

Karavezirler yaptığı açıklamada, projenin ihale sürecini tamamlayarak, önemli bir yatırımı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Karavezirler, şu an muhtarlık binasının bulunduğu alan olan Minareliköy kavşak noktasına yapılacak projenin, bölge halkına, kulüp yönetimine ve sporculara hayırlı olmasını diledi.