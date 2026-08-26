LTB, bu akşam Özker Özgür Caddesi'nde asfaltlama çalışması yapacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Küçük Kaymaklı bölgesindeki Özker Özgür Caddesi'nde, bugün saat 18.30’dan itibaren asfaltlama çalışması yapılacağını duyurdu.

LTB’den verilen bilgiye göre, asfaltlama çalışmaları tamamlana kadar söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik yönlendirme ve işaretlerine dikkat etmeleri istendi.