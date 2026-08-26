Mağusa ilçesi zeytin hasadı başlama tarihleri belirlendi
Gazimağusa Kaymakamlığı gemlik zeytinin 7 Eylül, yerli zeytinin ise 21 Eylül'den itibaren toplanabileceğini duyurdu.
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Gazimağusa Kaymakamlığı gemlik zeytinin 7 Eylül, yerli zeytinin ise 21 Eylül'den itibaren toplanabileceğini duyurdu.
Kaymakamlık’tan yapılan açıklamada, belirtilen tarihlerden önce gemlik zeytini ve yerli zeytin toplamaya başlayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı uyarısında bulunuldu.
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