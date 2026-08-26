Girne Belediyesi’nin İlk ve Orta Eğitim Bursu için başvurular başladı

Girne Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek eğitim bursu programına başvurular başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan burs programından; Girne Belediyesi sınırlarında yaşayan, KKTC vatandaşı olan ve ailesinin aylık geliri bir buçuk asgari ücretin altında bulunan zorunlu eğitim kapsamındaki öğrenciler yararlanabilecek.

Program kapsamında her aileden sadece bir öğrenciye burs desteği sağlanacak. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar Girne Belediyesi Sosyal İşler Bölümü ile 0533 870 20 10 - 0533 870 99 92 - 0392 650 01 00 (1047) numaralı telefonlardan iletişime geçebilecek.

-Bu yıl kırtasiye desteği de eklendi

Bu yıl standart uygulamanın yanı sıra burs hakkı kazanan öğrencilere ek olarak kırtasiye katkısı da verileceği kaydedildi.

Girne Belediyesi tarafından verilecek ek kırtasiye katkısı ile öğrenciler, Eğitim Vakfı’na bağlı Doku Kırtasiye’den alışveriş yaparak hem kendi bütçelerine hem de ülke eğitimine katkı sağlayabilecek.

Başvuru için gerekli belgeler şöyle;

“Öğrenci Belgesi (2026-27 dönemi için), Kimlik Kartı Fotokopisi (anne-baba-çocuk), maaş bordrosu ve İkametgah Belgesi”