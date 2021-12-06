BES’ten 4 aydır ödenmeyen çalışanlar için Lapta Belediyesi’nde süresiz grev uyarısı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Lapta Belediyesi’nde süresiz grev dahil her türlü eylem uyarısında bulundu.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yazılı açıklamasında, Lapta Belediyesi’nde görevli üyeleriyle bugün yaptıkları detaylı görüşme neticesinde, maaşlar, intibaklar ve geçici ödemeleri konusunda 13 Aralık’a kadar adım atılmaması halinde süresiz grev dahil her türlü eylem ve yasal haklarını kullanacaklarını kaydetti.

Yalınkaya, çözüm bekleyen üç konuyu şöyle açıkladı:

“1.Halen ödenmeyen Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım 2021 ayları maaşlarının çalışanlara nasıl ödeneceğine dair bir ödeme planı hazırlanıp, tarafımıza sunulması; 2. 2010 yılında yapılan memur intibakları malumunuzdur. Ancak yasaya aykırı olarak bir önceki yönetim döneminde yapılan bazı atama ve yükselmelerin derhal iptali ve buna bağlı olarak yapılan usulsüz ödemelerin derhal durdurulması; 3. Geçici statüde Belediyeye istihdam edilen kişilere yapılan ödemelerin belediye tarafından ödenmesinin derhal durdurulması.”

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