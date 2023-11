Best Model of North Cyprus 2023 adayları belirlendi

Best Model of North Cyprus 2023 Adayları Best Model of North Cyprus 2023 adayları geçtiğimiz Salı günü yapılan ön elemeyle belirlendi.

Erkan Özerman’ın jüri başkanlığını yapacağı yarışmada, birbirinden heyecanlı ve birbirinden çekici 15 kız ve 15 erkek aday yarışacak.

Girne Chamada Club ve Vista Properties’in ana sponsorluğunu üstlendiği Best Model of North Cyprus’ın gala gecesi 5 Aralık 2023 Salı günü Saat 20:30’da Girne Chamada Club’da gerçekleşecek.

Best Model adaylarının fotoğraflarına Instagram'da 'enmodamagazine' Facebook'ta ise 'En Moda' sayfalarından ulaşılabiliyor.