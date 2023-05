Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde flüt & piyano resitali yer alacak

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın Pamir Kolat ve Atakan Sarı Flüt - Piyano Resitali ile devam ediyor.

Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’ de gerçekleşecek Flüt – Piyano Resitali’nde KKTC CSO flüt sanatçısı Pamir Kolat ve DAÜ öğretim üyesi piyanist Atakan Sarı; F. Schubert Trockne Blumen Introduction and Variations for flute and piano, F. Poulenc Sonata for flute and piano, C. Chaminade Flute Concertino eserlerini seslendirecekler.

Festival 4 Mayıs Perşembe akşamı Lefkoşa Belediye Orkestrası Film Müzikleri Konseri ile devam edecek.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç'ın katkılarıyla Bellapais Manastırı'nda yer alacak festivalde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına da bir konser düzenlenecek.

18. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde devam eden konserler şöyle:

“2 Mayıs, Pamir Kolat & Atakan Sarı Flüt - Piyano Resitali

4 Mayıs, LBO Senfonik Proje: Film Müzikleri Konseri şef: Eray İnal, solist: Ezgi Akgürgen

6 Mayıs, Soprano Alina Polova & Piyanist Yuliya Yılmaz Konseri

7 Mayıs, Cyprus Piano Resitali: Rauf Kasimov' un Öğrencilerinin "Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği" Yararına verecekleri Konser

10 Mayıs, Mihriban Aviral Flüt Resitali Latin Caz Esintisi

12 Mayıs, Festival Kapanış Konseri Expromte Trio ve Bariton Evren Karagöz 15. Yıl Konseri"

Bellapais Manastırı'nda yer alacak tüm konserler saat 20.00' de başlayacak ve giriş (200 TL) biletli olacak. Biletler Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza, Bellapais bilet ofisi ve konser akşamı girişten veya online olarak biletfest.com’ dan sağlanabilecek.