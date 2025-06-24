'Sığınak Katkı Payı'nın Sığınak Komisyonu’na devredilmesi yönünde karar alındı

Sığınak Komisyonu, vatandaşların olası afet ve acil durumlara karşı can güvenliğini sağlamak amacıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda toplandı. Sivil Savunma koordinesinde gerçekleşen toplantıya, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Planlama ve İnşaat Dairesi ile Şehir Planlama Dairesi’nden yetkilendirilen komisyon üyeleri katıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından yazılı yapılan açıklamada; toplantıda, mevcut genel sığınakların tadilat ihtiyacı ve yeni sığınakların inşasına duyulan gereksinim için somut adımlar atılmasına karar verildi.

Komisyon, Sığınak Yasası’nda 2014 yılında yapılan değişiklikle genel bütçeye aktarılan ve halen inşaat ruhsatlarından "Sığınak Katkı Payı" adıyla toplanmaya devam eden verginin yeniden Komisyon’un yetki ve sorumluluğuna devredilmesini oy birliğiyle karara bağladı.

Ancak, bu devrin gerçekleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Sığınak Katkı Payı’nın yeniden Komisyon kullanımına geçmesi, ya Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılacak bir yasa değişikliği ya da Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yasa gücünde kararname ile mümkün olabilecek.