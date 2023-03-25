Batuhan BORAKAN

Uluslararası Final Üniversitesi'nde Gastronomi öğrencisi olan Gökmen Ekmekçi, 3 yıldan bu yana Baristalık yapıyor…

İlgisi nedeniyle başladığı baristalık için 6 aylık bir eğitim sürecinden geçtiğini söyleyen Ekmekçi,

edindiği mesleğini çok sevdiğini söylüyor, "Bu işi yaparak huzur buluyorum" şeklinde konuşuyor.

Ekmekçi "İşinizi severek yaparsanız, hedeflerinize kolaylıkla ulaşabilirsiniz, bu her iş için geçerlidir" diyor.

"Baristalar kahvenin sihirbazlarıdır"

Baristalığın günümüzdeki en popüler ama bir o kadar da yetenek ve bilgi gerektiren mesleklerden olduğunu söyleyen Ekmekçi, "Baristalar kahvenin sihirbazlarıdır ve her kahve dükkanın da bulunması gereken özel kahveleri, özel yöntemlerle hazırlayan usta kişilerdir" diyor.

Baristalığın yetenek ve bilgi gerektiği kadar disiplin de gerektirdiğini belirten Ekmekçi "Baristalıkta disiplin olmazsa yetenek ve bilgi hiç bir işe yaramaz" diyor...