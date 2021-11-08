Ayfodi Dağı’nda bu kez de ‘tarihi sit alanı’ tartışması

Derya ULUBATLI

Taş ocakları ve yol yapım çalışmalarıyla gündeme gelen Büyükkonuk’taki Ayfodi Dağı’nda bu kez de ‘tarihi eser’ tartışması ortaya atıldı.

Yol çalışmalarının yaklaştığı yerde tarihi eser kalıntıları olduğunu iddia eden Araştırmacı Yazar-Arkeolog Tuncer Bağışkan bu bölgenin ‘Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı’ ilan edilmesi gerektiğini savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Bağışkan, bölgeye bilirkişi götürülmesi ve bu alanla ilgili rapor alınması gerektiğini belirtti. İddia üzerine konuşan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdür Nazım Ced ise bu bölgede 2018 yılında özel bir çalışma yapıldığını ve taş ocağına kullanım izni verilen koordinatlar içerisinde tarihi eser izine rastlanmadığını ileri sürdü, aksi bir durum olması halinde Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın konuyla ilgileneceğini söyledi.

Araştırmacı Yazar-Arkeolog Tuncer Bağışkan:

“Burada eski bir yerleşim olduğuna inanıyorum”

“Ayfodi Dağı’nda eski eser kalıntılarına rastladım. Buranın sit alanı ilan edilmesi için çalışmalar yapılmalıdır”

Ayfodi Dağı’nın Büyükkonuk köyünün simgesi sayılabilecek önemli bir bölge olduğunu belirten Araştırmacı Yazar-Arkeolog Tuncer Bağışkan, orada çok tarihi, eski bir kilise olduğunu ve eski dönemlerden itibaren Karpaz Rumlarının toplanıp buraya yağmur duasına çıktığını anlattı. Bölgede eski eser kalıntılarına da rastlandığına dikkat çeken Bağışkan şöyle devam etti: “Ben daha önce oraya çıktığımda renkli camlar, kenarı pürüzlü taşlar ve bazı kiremit parçaları gördüm. Burada Roma döneminde bir yerleşim olduğunu düşünüyorum. Su ve yağ depoları, kenarları sıvanmış bir kuyu var. Eğer orası halen bir eski eser alanı ilan edilmemişse, yazık edilmiştir”.

“Köylüler mezarların açılmış olabileceğini söyledi”

Yol çalışmalarının bu bölgeye yaklaştığını belirten Bağışkan, bu civarda son bir ay içerisinde tarihi bir mezarın açıldığına dair duyumlar da aldığını ve bu mezarlardan bir şeyler çalınmış olabileceğini ifade etti. Bağışkan şunları söyledi: “Köylülerin dediğine göre dışarıya atılmış yumuşak bir toprak var. Bu da bize o bölgede yakın zamanda bir kazı yapıldığını gösteriyor. Eğer oraya başka bir yerden çıkış yoksa, şimdilik ulaşım sadece taş ocaklarından geçerek yapılabilir. Bu noktada bahsi geçen konunun da iyice araştırılması gerekir. Gerçekten bir kazı yapılmış ve bir şeyler alınmışsa bunun kimler tarafından yapıldığı tespit edilmelidir”.

“Bu bölge Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmeli”

Gerekli ekiplerin bölgeye bir bilir kişi göndermesi ve buranın ‘Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı’ ilan edilmesi için raporlar alınması gerektiğini savunan Bağışkan, bu raporların onaylanması halinde alana kimsenin dokunamayacağını da sözlerine ekledi.

Tunce Bağışkan'ın sosyal medyada paylaştığı kalıntılar

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdür Nazım Ced:

“Bahsedilen koordinatlar içinde eski eser yok”

“Taş ocaklarına çalışma izni verilen bölgede 2018 yılında gerekli çalışmalar yapıldı. O koordinatlar içerisinde eski eser kalıntısına rastlanmadı”

2018 yılında bu bölgeyle ilgili bilimsel bir çalışmanın yapıldığını belirten Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdür Nazım Ced, bahsedilen koordinatlar içerisinde bir eski esere rastlanmadığına dikkat çekti. Taş ocaklarının bulunduğu noktanın tarihi eser anlamında tehlikeli bir bölge olmadığını söyleyen Ced, ‘mezar açma’ iddialarıyla ilgili ise şunları aktardı:

“Eğer denildiği gibi bu kişilere tahsis edilen alan açılmış ve eski eser alanına müdahale edilmişse, Turizm ve Çevre Bakanlığı gidip gerekli müdahaleyi mutlaka yapacaktır ancak şunu söyleyebilirim ki, taş ocağına verilen izinlerdeki koordinatlar içerisinde herhangi bir eski eser yoktur.”

"Eko-Köy” Büyükkonuk’a taşocağı izni

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https://www.yeniduzen.com/dayanisma-21s.htm