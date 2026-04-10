KAMUSEN’den verilen bilgiye göre, Mayıs TV’de katıldığı “Meltem Sakin ile Mayıs Manşet” programında konuşan Atan, pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi gündeminde bulunan yasa tasarılarının toplumun tüm kesimlerini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Hükümetin ekonomik sıkıntıları “savaş” gerekçesiyle açıklamasını eleştiren ve bu bahanenin artık sürdürülemeyeceğini savunan Atan, ateşkes sonrası aynı söylemlerin geçerli olmadığını belirterek hükümete güven duymadıklarını ifade etti.

Ülkenin yönetilemez hale geldiğini de ileri süren Atan, hükümetin miadını doldurduğunu iddia etti.

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar’ın hükümetin süreci yönetemediğine yönelik açıklamalarını hatırlatan Atan, Akpınar’ın bu söylemlerinin arkasında durup durmayacağının Meclis’te görüleceğini söyledi.

Pazartesi günü oylanması beklenen yasalara destek verecek milletvekillerine de seslenen Atan, söz konusu düzenlemelere destek verenlerin siyasi gelecekleri açısından sonuçları olacağına dikkat çekti.

Hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren Atan, halkın sabrının taştığını ifade ederek, “Artık onlardan bekleyecek bir şeyimiz kalmadı” dedi.

Sendikaların sergilediği birlikteliğe de işaret eden Atan, yasa tasarılarının geçmesini engellemek amacıyla pazartesi günü halkı Cumhuriyet Meclisi önünde toplanmaya ve iradesine sahip çıkmaya davet etti.