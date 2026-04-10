Ünver Alibey’in yeni kitabı Yedi Uyurlar Projesi yayımlandı

Kıbrıslı eğitimci-yazar Ünver Alibey’in merakla beklenen yeni kitabı Yedi Uyurlar Projesi yayımlandı.

Arda Giz serisinin son halkası olan roman; casusluk, macera ve bilim kurgu unsurlarını ustalıkla harmanlayarak okurlara sürükleyici bir hikâye sunuyor. Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Yunanistan, Brezilya, Hollanda ve Belçika’da da yayımlanan seri, uluslararası alanda ilgi görmeye devam ediyor.

Genç gizli ajan Arda Giz, bu kez Kantara Kalesi’nde saklı bir sırrı gün yüzüne çıkarmak için soluk kesen bir maceraya atılıyor.

