“Yayınların amacı Aktolgalı’nın yasal olmayan bir karara karşı dik duruş sergilemesi”

Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, belirli çevreler tarafından hakkında “yanıltıcı ve itibar zedeleyici yayınlar” yapıldığı gerekçesiyle yasal süreç başlattı.

Avukat Hasan Yücelen, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili hakkında polise yapılan bir şikayet üzerine soruşturma açıldığı iddialarına işaret ederek, söz konusu şikayete ilişkin müvekkili hakkında bir tahkikat yapılmadığı sadece şikayet yapıldığı için ifade alındığını söyledi.

Yücelen, “Aleyhimize herhangi bir soruşturma olmadığı gibi yapılan şikayetin iftira olduğu yapılan tüm araştırmalar ile ortaya konmuştur. Yapılan şikayetle bağlantılı tüm ilgili kurumların bilgisine başvurulmuş ve bu ifadeler ışığında şikayetin gerçek olmadığı saptanmıştır.” dedi.

Konuya ilişkin bazı basın yayın organları ile sosyal medya paylaşımlarında yer alan haber ve yorumların da gerçeği yansıtmadığını ileri süren Yücelen, bu yayınların yasal olmayan bazı taleplerin hayata geçirilmesi amacıyla yapıldığını savundu.

“Müvekkilim Abdullah Aktolgalı her zaman yasalara göre hareket eden, yasaları göz önünde bulundurarak görevini yapan bir bürokrattır.” diyen Yücelen, söz konusu yayınların amacının Aktolgalı’nın “yasal olmayan bir karar alınmasına yönelik dik duruş sergilemesi” olduğunu görüşünü dile getirdi.

Bu saldırılardan yılmayacaklarını kaydeden Avukat Yücelen, “dayanaksız, gerçek dışı olan” veya “iftira niteliği taşıyan” yayınlara karşı tazminat davası dahil her türlü yasal girişimin başlatıldığını belirtti.