“Araştırma kalitesi açısından en yüksek puanı alan üniversite UKÜ oldu”

Bahar ÖNCÜL

Dünya çapında üniversite sıralamaları konusunda referans niteliğinde olan Times Higher Education (THE), 2025 yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarını açıkladı. Bu sıralamada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 601-800 bandında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, bu başarıya dair yaptığı değerlendirmede, üniversitenin yükseköğretim kalitesine ve KKTC’nin dünya sıralamalarındaki yerinin önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Nadiri, özellikle araştırma kalitesi açısından elde edilen yüksek puanların, üniversitenin küresel akademik camiada daha prestijli bir konuma yükselmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Times Higher Education sıralamasında yer almanın, üniversitenin mezunları için de önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Nadiri, “Dünya genelinde iş dünyası, mezun alımlarında Times Higher Education sıralamasında yer alan üniversiteleri ve bu üniversitelerin mezunlarını daha ayrıcalıklı değerlendiriyor” dedi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri:

“Bu yıl Times Higher Education sıralamasına KKTC’den giren üç üniversite arasında, araştırma kalitesi açısından en yüksek puanı alan üniversite Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi oldu”

Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri, 2015 yılından bu yana üniversitenin bu yolculuğunda görev almaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak bu yılki Times Higher Education sıralamasında 601-800 bandında yer almak bizim için önemli bir başarıdır. Bu başarı, uzun yıllardır sürdürülen yoğun çalışmaların bir sonucudur” diye konuştu. Nadiri, ayrıca sıralamanın küresel akademik rekabetteki önemine de değindi:

“Times Higher Education, dünya genelinde en prestijli ve en kapsamlı üniversite sıralamalarından biridir. Bu yıl dünya genelinde 25.000'den fazla üniversite olmasına rağmen sadece 2.092 üniversite değerlendirmeye alındı. Geçen yıl bu sayı 1.907 idi. Değerlendirmeye dahil olmak için belirli akademik ve idari kriterleri karşılamak gerekiyor. Bu anlamda KKTC'den sadece üç üniversitenin bu sıralamada yer alması hem KKTC yükseköğretim alanı hem de üniversitemiz adına önemli bir başarıdır.”

Neden Times Higher Education sıralaması önemli?

Günümüzde, küresel ölçekte öğrenci mobilitesi son derece yüksek. Farklı ülkelerde eğitim almak isteyen öğrenciler, tercih ettikleri üniversitelerin uluslararası alanda tanınırlığına büyük önem veriyor. Times Higher Education sıralamaları, bu anlamda uluslararası öğrenci hareketliliğinde belirleyici bir faktör haline gelmiş durumda. Özellikle dünya çapında ilk 1.000’de yer alan üniversiteler hem öğrenci hem de akademisyenler açısından tercih sebebi oluyor. Prof. Dr. Nadiri bu durumu şu sözlerle özetledi:

“Öğrencilerin ve akademisyenlerin eğitim alacakları veya görev alacakları yükseköğretim kurumlarını belirlerken en çok dikkat ettiği hususlardan biri, o üniversitenin dünya sıralamalarında nerede yer aldığıdır. Times Higher Education sıralamalarına giren üniversiteler hem eğitim kalitesi hem de araştırma potansiyeli açısından üst düzeyde kabul ediliyor. Bu üniversitelerin mezunları, uluslararası alanda nitelikli insan kaynağı olarak görülüyor ve iş dünyasında ayrıcalıklı değerlendiriliyor. Ayrıca, üniversiteler arası iş birliklerinde de bu sıralamalar büyük önem taşıyor.”

Sıralamaya girmek uzun bir sürecin ürünü

Times Higher Education sıralamasına girebilmek için üniversitelerin beş ana kriteri göre değerlendirmeye alınıyor. Bu kriterler, eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi iş birliği ve uluslararası görünümü kapsıyor. Bu kriterler içinde özellikle araştırma kalitesi en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Nadiri, bu sürecin zorluğunu ve başarıya ulaşmak için verilen emeği şu sözlerle açıkladı:

“Bu başarı, yalnızca son bir yılın değil, uzun yıllara dayanan sıkı çalışmaların bir sonucudur. Times Higher Education, üniversiteleri değerlendirirken çok sayıda kriteri göz önünde bulundurur. Araştırma faaliyetlerinin kalitesi ve dünya çapında yayınlanan akademik makalelere yapılan atıflar, üniversitelerin sıralamada yükselmesinde belirleyici bir rol oynar. Biz de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak, 2015 yılından bu yana bu alanda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz.”

Times Higher Education’ın değerlendirmesinde beş temel kriter kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda üniversiteler, ilk 200’e kadar tek tek sıralanırken, daha sonra sıralamalar 201-300, 301-500, 501-600, 601-800 gibi gruplar halinde yapılmaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 2025 sıralamasında ilk kez 601-800 bandında yer alarak önemli bir başarı elde etti. Nadiri, bu başarıya ulaşılmasında emeği geçen mütevelli heyetine, tüm akademik ve idari çalışma arkadaşlarına, öğrencilere ve mezunlara teşekkür etti ve bu sürecin devamlılığı ve daha ileriye götürülmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

KKTC Yükseköğretiminin küresel başarıları

KKTC’den Times Higher Education sıralamasına giren üç üniversiteden biri olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Türkiye’den 91 üniversitenin katıldığı sıralamada, 12 Türk üniversitesi ilk 1.000 içerisinde yer aldı. Bu üniversitelerden üçü (Koç, Sabancı, ODTÜ) 301-500 bandında, İstanbul Teknik Üniversitesi ise 501-600 bandında yer alıyor. KKTC’den üç üniversitenin 601-800 bandında yer alması, KKTC yükseköğretimi için de önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.

Prof. Dr. Nadiri, bu başarının sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu vurguladı ve daha üst sıralara tırmanabilmenin önemine işaret etti.

Kalite ve Akreditasyon: Yükseköğretimde güvencenin anahtarı

Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri, ayrıca akreditasyon süreçlerinin de yükseköğretim kurumları açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Akademik programların bağımsız ve bilimsel kurumlar tarafından akredite edilmesinin KKTC yükseköğretiminin uluslararası alanda tercih edilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti. Nadiri, bu konuda Türkiye'deki Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan akreditasyon kurumları başta olmak üzere akreditasyon kurumların tarafından akademik programlarının akredite edilmesi yönünde ciddi yol aldıklarını ifade etti.

Bu akreditasyonların, üniversitenin eğitim kalitesi ve mezunlarının uluslararası geçerliliği açısından bir garanti niteliği taşıdığını belirten Nadiri, örnek olarak MÜDEK, FİBBA gibi kuruluşlar tarafından akredite edilen mühendislik ve sosyal bilimler programlarını gösterdi. Bu sayede, mezunların yurt dışında daha kolay iş bulabildiklerini ve akademik kariyerlerinde de avantaj sağladıklarını dile getirdi.

Sonuç olarak, Times Higher Education sıralamasında yer almak, sadece bir prestij unsuru değil, aynı zamanda üniversitenin küresel görünürlüğü, mezunlarının iş dünyasında kabul görmesi ve uluslararası iş birlikleri açısından da büyük önem taşıyor. UKÜ olarak bu başarıyı elde etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirten Nadiri, üniversitenin daha yüksek hedeflere ulaşması için planlı çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.