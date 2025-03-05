Anastasia’nın trajedisi

YENİDÜZEN

Anastasia Melega, Kıbrıs’ın kuzeyindeki seks köleliğini yasallaştıran ‘Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası’nın yürürlüğe girdiği 2000 yılında doğdu. 25 yıl sonra, o yasa altında varlığını sürdüren bir gece kulübünün odasında, yaşamına son vermiş halde bulundu…

Genç kadını bu karara iten sürecin detayları henüz bilinmiyor ancak polis soruşturması, ölüm şeklinin tespitinin ardından sona erecek gibi görünüyor…

Pazartesi akşamı, saat 22.00 sıralarında “Prenses” isimli gece kulübünün işletmecileri tarafından, gece kulübündeki ‘oda’ içerisinde ölü bulunan Anastasia Melega ile ilgili polisten yapılan resmi açıklamada, kendi yaşamına son verdiği açıklandı.

Polis açıklamasında, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Anastasia’nın ölümü, ‘gece kulüplerindeki fuhuş gerçeği’ konusunu yeniden tartışmaya açtı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Bu ülkede devlet eliyle seks köleliği yaptırılıyor” dedi, “Gece kulüpleri kapatılsın. Ölen insanların kanı sizin de elinizdedir” ifadelerini kullandı.

Gece kulüplerinin bağlı olduğu İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, CTP Milletvekili Derya’nın açıklamalarıyla durumdan ‘haberdar’ oldu, “Anlattıklarınızın bazılarını ihbar kabul ediyorum” dedi.