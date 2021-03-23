Anastasiadis'in basın müdürünün Covid-19 testi pozitif çıktı
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in basın bürosu müdürü Viktoras Papadopulos’un Covid-19 testinin pozitif çıktığı haber verildi.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in basın bürosu müdürü Viktoras Papadopulos’un Covid-19 testinin pozitif çıktığı haber verildi.
Papadopulos’un Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı'nda panik havası yaşandığını duyuran güneydeki haber kaynakları, Papadopulos’un gerekli tetkiklerden geçmek için Limasol hastanesine gittiğini belirtti.
Temaslı takibinin başladığını duyuran haber kaynakları, Papadopulos’un yakın çalışma arkadaşlarının karantinaya alındığını, öte yandan ilgili protokoller uyarınca Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık sarayında çalışan ve Papadopulos’un temaslısı olarak addedilen herkese test yapılacağını ifade etti.
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Etiketler : güney, anastasiadis, covid-19