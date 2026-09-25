Alzheimer Derneği başkanlığına Güner Ersen seçildi
Alzheimer Derneği, 4. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Güner Ersen seçildi.
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Alzheimer Derneği, 4. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Güner Ersen seçildi.
Dernekten verilen bilgiye göre, 19 Eylül’de Evrensel Hasta Hakları Derneği lokalinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da, derneğin çalışmaları değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin hedefler ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Güner Ersen başkanlığındaki yeni dönem Yönetim Kurulu’nda; Kerem Teralı, Münevver Özakalın, Arda Çileker ve Meral Birinci Sonan yer aldı.
Denetleme Kurulu’na İzlem Sönmez, Sevgi Naci Erdem ve İrşen Ann Tunçerler seçilirken, Nafia Bekiroğlu yedek üye olarak belirlendi.
Genel Kurul, Alzheimer konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi ve hasta ile hasta yakınlarına yönelik çalışmaların sürdürülmesi temennileriyle tamamlandı.
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Etiketler : Alzheimer Derneği