All in One Bilgisayarlar: Özellikleri ve Avantajları Nelerdir?

All in one bilgisayar modelleri, gelişmiş özellikleriyle birlikte birçok avantaj sağlıyor. İnternet kullanımı, video fotoğraf kurguları ve eğitim başta olmak üzere all in one konsepti birçok noktada avantajlıdır. Takılma problemi olmadan yüksek performansla çalışan all in one bilgisayarların avantajı, birçok donanımı tek noktada toplamasıdır. İşlemci, RAM ile diğer teknik özellikleri açısından tüm ihtiyaçlara hitap eder. Peki genel olarak bilgisayarların özellikleri nelerdir ve all in one PC hangi avantajları sağlıyor?

All in One Bilgisayar Teknik Özellikleri Neler?

Klasik masaüstü bilgisayarlarda monitör, kasa ve farklı donanımlar birbirine kablolarla bağlanıyor. All in one bilgisayar modellerindeyse, kasa ve sürücüler monitör içinde yer alır. Bu durum birçok artı sağlıyor, bundan dolayı gerek iş gerek de eğitim amaçlı olarak tercih sebebi oldular. All in one modellerde, teknik özellikler geniş skalaya sahiptir. Monitörler marka ve modele göre, dokunmatik özellik içerebiliyor. 27 inç’e kadar çıkabilen ekran boyutu, özellikle tasarımla ilgilenenler için avantaj sağlıyor.

Monitörler çözünürlük haricinde renk canlılığı, netlik, kontrast konusunda da başarılıdır. Bundan dolayı film izleme, fotoğraf video düzenlemeleri all in one bilgisayarlarda pratiktir. Marka tarafında, all in one PC’lerde Asus ile Turbox ön plandadır. Bilgisayarlarda işlemci Intel Core i3 ile i7 arasında değişirken, Pentium ve Pentium Gold işlemci seçenekleri de mevcuttur. Dahili ekran kartı seçeneğinin yanı sıra, modellerde 4GB ile 16GB RAM kapasitesi seçenekleri vardır.

All in One Bilgisayarların Avantajları Neler?

Klasik masaüstü bilgisayarlara göre all in one PC modelleri, birçok avantaja sahiptir. Bunların başında, daha taşınabilir, sade ve şık dizayn ön plandadır. Kasa ve sürücü gibi yapılar monitöre bağlı olduğu için, kablo kirliliği olmaz. Bilgisayarların kurulum süresi ayrıca bakımı kısadır. Masaüstü bilgisayarı taşımak zor olurken, all in one PC’ler çok daha kolay şekilde hareket ettirilebilir.

Oyun, eğitim, iş veya kişisel amaçlı kullanıma uygun all in one bilgisayar modelleri, tüm ihtiyaçlara hitap ediyor. Dokunmatik ekran özelliği de barındıran modellerde RAM, işlemci, ekran boyutu talebe göre çok geniş bir skalaya sahiptir. Atom Bilişim online satış mağazası üzerinden, ihtiyacınıza uygun bilgisayar modellerini keşfedebilirsiniz.