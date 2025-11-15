Girne'de günün ilk dakikalarında alkollü sürücü yayaya çarptı, tutuklandı. 25 yaşındaki yaya ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 00.15'te Girne'de meydana geldi. 30 yaşındaki sürücü Serhan Hilmioğlu, 239 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 765 L plakalı çift kabin araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde yol içerisinde yürüyen yaya 25 yaşındaki İbrahim Kaşlı'ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya İbrahim Kaşlı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, sağ bacağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü ise, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.