'Alım gücünü korumak için HP gerekli'

KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora, çalışanların alım gücünü korumak adına hayat pahalılığı ödeneğinin devamının gerekli olduğunu belirterek, KTÖS’ün diğer örgütlerle birlikte çalışanların hakkını savunmak için her türlü demokratik eylem hakkını kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade etti.

Baybora yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de istikrarlı bir para birimi olmadığından maaşların döviz karşısında eridiğini kaydederek, KTÖS’ün 1989 yılından beri stabil bir para birimine geçilmesini savunduğuna dikkat çekti.

Baybora şöyle devam etti:

“2011 yılından sonra göreve başlayan kamu ve özel sektör çalışanları nitelikli işlerde daha düşük ücrete çalışıyor, bu durum tüm çalışanların sosyal yaşamını ve çalışma barışını doğrudan olumsuz etkiliyor. Bugüne kadar yasada bazı önemli noktalarda iyileşme olsa da çalışanları enflasyona karşı koruyacak gerekli adımlar son 2 yıldır devlet tarafından atılmıyor. KTÖS Göç Yasası'nın tamamının kalkması gerektiğini savunuyor ve bu yönde mücadele ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin enflasyonu ve politika faizi doğrudan Kıbrıslı Türkleri etkiliyor; 2004 yılında kaçırdığımız AB treni sonrası kısa vadeli bir refah yaşanmış olsa da 2008 yılından itibaren ekonomik olarak bunun olumsuz etkisi her geçen gün daha fazla hissediliyor.

TCMB ve KKTC MB'nin belirlediği faiz artışı ve serbest piyasanın belirlediği kur dalgalanmaları vatandaşın borç yükümlülüklerini artırıyor; KTÖS yasalardaki düzenlemeler ile vatandaşın korunabileceğini belirtiyor.”

Enflasyon ve dövizin yükselişi ile birlikte temel gıda maddeleri ve dolaylı birçok tüketim maddesinin neredeyse her gün zamlandığını belirten Mustafa Baybora, hayatı ucuzlatmak için hükümetin uygulayacağı bir istikrar fonu ve vergi indirimi enstrümanı olmadığını ifade etti.

“KTÖS, temel gıda, bebek ürünleri ve elektrik/su gibi yaşamsal tüketim maddelerinin en düşük vergi ile vatandaşa ulaşması gerektiğini savunuyor” diyen Baybora, “Hükümetin çok kazanandan çok vergi alacağı bir düzenleme anlayışı yok. Devletin yıllık matrah ve vergi oranları anlamsız bir hal almıştır. Mesleğe yeni başlayan bir öğretmen ile yıllık kişisel kazancı milyon TL’yi bulan kişiler aynı dilimden vergilendirilmektedir” dedi.

Beyana dayalı bir vergi sisteminin güvenilir olmadığını belirten Baybora, beyana dayalı bir vergi sisteminde bile devletin beyan edilen vergileri toplayamadığını, KTÖS’ün çok kazanandan çok vergi alınmasını, yıllık matrah ve vergi oranlarının yeniden düzenlenmesini, vergi kaçırmanın önüne geçilmesini ve servet vergisi uygulamasını savunduğunu vurguladı.

DPÖ’nün açıkladığı eksi HP oranları ile marketlerdeki fiyatların cep yaktığına işaret eden Baybora, “Salgından dolayı binlerce iş yeri ve çalışan mağdur durumda, geçim derdi ile baş başa bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret politikasında KKTC’nin Avrupa'da 404 EURO ile sondan 3. sırada olduğunu savunan Baybora şöyle devam etti:

“İnsana yaraşır bir asgari geçim ücreti ile özel sektör çalışanlarını destekleyecek bir sosyal devlet anlayışı bulunmamaktadır. KTÖS en düşük kamu maaşının asgari ücret olarak belirlenmesini savunmaktadır. Devlet Planlama Örgütü'nün aylık enflasyon oranı açıklamaları ile hayat pahalılığı bir biri ile örtüşmemektedir. KTÖS, TÜFE sepetinin günün şartlarına göre güncellenmesi ve ilgili kurumların bağımsız bir yapıda çalışması gerektiğini savunuyor.

2020 yılının 2. altı ayında oluşan yüzde 10.65 hayat pahalılığı hala çalışanların maaşına yansıtılmamıştır. Salgın döneminde harçlara ve dolaylı vergilere % 12 zam yapılmıştır. Elektriğe %15 zam olacağı beyan edilmektedir. Son üç ayda Türk Lirası dolar karşısında %9.2 değer kaybetti. Hayat Pahalılığı ödeneğinin dondurulması ile her geçen gün enflasyon nedeniyle fakirleşen çalışanlar açlık sınırına itileceği gibi, küçük esnaf ve piyasa da bundan zarar görecek ve ekonomik döngü daralacaktır.Yukarıdaki ekonomik sorunlar bağlamında çalışanların alım gücünü korumak adına hayat pahalılığı ödeneğinin devamı gereklidir. KTÖS, diğer örgülerle birlikte çalışanların hakkını savunmak için her türlü demokratik eylem hakkını kullanmaktan çekinmeyecektir.”