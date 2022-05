Alexander Chaushian ve Alessio Bax’dan festivale muhteşem açılış

Murat OBENLER

Bu yıl 21.kez düzenlenen Uluslararası Pharos Oda Müziği Festivali, çellist Alexander Chaushian ve müzik çevrelerinde günümüzün en dikat çeken piyanistlerinden biri olarak tanımlanan Alessio Bax’ın verdikleri muhteşem konser ile açıldı. Lefkoşa Surlariçi’ndeki The Shoe Factory’de gerçekleşen festival açılışına birçok büyükelçi ve yabancı misyon şefleri/yardımcıları katılırken sanatseverler de mekanı tamamıyla doldurdu. Mendelssohn, Beethoven, Chopin ve Crumb’ın eserlerini icra eden ikili sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Festival Direktörü Garo Keheyan açılışta yaptığı konuşmada 24 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında Pharos Arts Foundation tarafından 21.kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek festivalin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm kurum,kuruluş ve elçiliklere teşekkür etti. Avrupa’nın önemli sanatsal organizasyon ve sanatçı buluşmalarından biri haline gelen Festivalin uluslararası çevrelerce de takdir edildiğini ifade eden Keheyan bu yıl da festivalin resital mekanı Lefkoşadaki The Shoe Factory, Kouklia’daki Royal Manor House ve Delikipos bölgesindeki Olive Grove’de dünyanın farklı kıtalarından 15 meşhur müzisyeni ağırlayacağını vurguladı.

Uluslararası basın tarafından “halk nezdinde en dikkat çekici piyanistlerden biri” olarak tanımlanan, olağanüstü lirizm ve içgörüyü kusursuz bir teknikle birleştiren piyanist Alessio Bax ile kuşağının en iyi çellistleri arasında adı geçen Alexander Chaushian içgörülü yorumları ve göz kamaştırıcı virtüözlükleriyle özellikle Beethoven, Chopin,Crumb ve Mendelssohn'un eserlerinde izleyiciye büyüleyici bir deneyim sundu. İkili gecede Felix Mendelssohn’un Sonata for Cello & Piano, No.2 in D major, Op.58,Frédéric Chopin’in Ballade No.4 in F minor, Op.52,George Crumb’un Sonata for Solo Cello ve Ludwig van Beethoven’in Sonata for Cello & Piano No.3 in A major, Op.69 eserlerini icra ettiler.