AKEL-Sol-Toplumsal İttifak adayları tanıtıldı

9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AKEL-Sol-Toplumsal İttifak adayları geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’da gerçekleştirilen sunum etkinliğine tanıtıldı. Etkinliğe, ana konuşmacı olarak AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da katıldı.

AKEL-Sol-Toplumsal İttifak adına Hristos Yangu’nun konuştuğu etkinlikte Avrupa Parlamentosu Milletvekili adayları da yaptıkları kısa konuşmalarla etkinliğe katılanlara hitap etti.

AKEL-Sol-Toplumsal İttifak adayları: (Soyadlarına göre alfabetik sırayla)

• Stavri Kalopsidiotu, uluslararası hukuk uzmanı, AKEL İnsan Hakları Bürosu Sorumlusu, 43 yaşında

• Andros Karayannis, İngiliz ve Alman filoloğu, Derinya Belediye Başkanı, 50 yaşında

• Niyazi Kızılyürek, akademisyen, Avrupa Parlamentosu Milletvekili, 64 yaşında

• Melani Stelyu, tiyatro sanatçısı, televizyon programları yapımcısı, sunucu, 47 yaşında

• Anna Theologu, ekonomist, eski Milletvekili, 38 yaşında

• Yorgos Yeorgiu, filolog, Avrupa Parlamentosu Milletvekili, 60 yaşında

AKEL: “Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs'ın, emekçilerin ve Sol’un sesine güç veriyoruz”

AKEL’den yapılan açıklamada, “9 Haziran'da Avrupa Birliği'nde toplumları çıkmazlara, eşitsizliklerin ve yoksullaşmanın artmasına sürükleyen politikalara karşı mücadele den gücü destekliyoruz.

Farklı bir Avrupa için; sosyal, barışçıl ve demokratik bir Avrupa için mücadele ediyoruz. Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs'ın, emekçilerin ve Sol’un sesine güç veriyoruz. AKEL-Sol-Toplumsal İttifakı güçlendiriyoruz!” denildi.