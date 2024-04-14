AKEL, eski sendikacı İsmail Özbarış’ı unutmadı

AKEL, 4 yıl önce COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren eski sendikacı, CTP’nin sevilen simalarından, mücadele insanı İsmail Özbarış’ı unutmadı.

AKEL’den yapılan açıklamada, “Dört yıl önce kaybettiğimiz Kıbrıslı Türk sendikacı İsmail Özbarış’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz” denildi.

İsmail Özbarış kimdir?

İsmail Özbarış 18 Ocak 1951’de Limasol’da dünyaya geldi. Liseyi orada bitirdi. 1974 sonrasında ailesiyle birlikte Kondea’ya yerleşti. Ardından Türkiye’ye giderek orada ayakkabı tasarımı üzerine eğitimini aldı ve Kıbrıs’a döndüğünde ayakkabı üretim sektöründe çalışmaya başladı.

Emekçi olarak öncü mücadelecilerden oldu ve işçilerin hakları için DEV-İŞ’in pek çok grevinde ve mücadelelerinde yer aldı. Sendikal faaliyetleri ve siyasal inancı nedeniyle işinden edildi.

Tüm baskılara rağmen, sınıf sendikacılığı hareketinin gelişmesi için faaliyetlerini sürdürdü ve EMEK-İŞ sendikasının kurucularından oldu.

Gerçekleştirdiği çalışmaları ve faaliyetleriyle takdir edilerek, EMEK-İŞ başkanlığına seçildi ve emekli olduğu 2012 yılına kadar DEV-İŞ’in lider kadroları arasında yer aldı.

Sendikadan emekli olmasının ardında da DEV-İŞ Emekliler Bürosu’nda yer alarak faaliyetini sürdürdü.

İsmail Özbarış hayatını Kıbrıs’ta barış ve yurdumuzun yeniden birleşmesi mücadelesine ve DEV-İŞ ile PEO tarafından ortak faaliyetlerin ve ortak mücadelelerin geliştirilmesine adamıştı.