AKEL: "Çadır kent bombardımanı yanlışlıkla yapılmadı"

AKEL İsrail’in Refah’taki çadır kente düzenlediği bombardımanı ve İsrail devletine verilmekte olan desteği yayımladığı açıklama ile kınadı.

Haravgi’ye göre çadır kente yönelik bombardımanın yanlışlıkla olmadığına, bunun, İsrail devletinin Filistin halkına karşı işlediği yeni bir suç olduğuna işaret eden AKEL Netanyahu ve hükümetine verilmekte olan desteği haklı gösterecek hiçbir şey olmadığına dikkat çekti.

Açıklamada İsrail’in, Uluslararası Mahkeme’nin ilgili kararına rağmen, güvenli bölge ilan edilen noktadaki çadır kente bombardıman düzenlediği ve çıkan yangınlarda kadınları çocukları ve yaşlıları katlettiği görüşü belirtildi.

“Suç devleti İsrail, on yıllardır yaptığı gibi, uluslararası hukuku fütursuzca ihlal etmeye ve Filistin halkına yönelik kitlesel suçlarının cezasını görmemeye devam edebileceğini düşünüyor.” ifadesine yer verilen açıklamada “AKEL, bu yeni katliamı ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik suçlarına İsrail askeri ve polisinin koruması altında devam etmesini en sert şekilde kınıyor.” vurgusu yapıldı.

Açıklamasında uluslararası unsura, İsrail’in “fütursuzluğuna ve barbarlığına son vermeye ve İsrail’in, UNFRA’yı terörist örgüt ilan etme yasayı ileri götürmesine müsaade etmemeye çağıran AKEL tek yolun siyasi çözüm ve 1967 sınırları ile başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin, Filistin halkının ulusal haklarının tanınması olduğu görüşünü ortaya koydu.