AKEL: “Barış ve çözüm için tüm yollar açılsın!”

AKEL, onlarca Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk örgütle birlikte, yeni geçiş noktalarının açılması ve Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlatılması talebiyle yarın yapılacak iki toplumlu etkinliğe güneyde de destek vereceğini duyurdu.

AKEL tarafından yapılan açıklamada, “Barış ve çözüm için tüm yollar açılsın!” mesajı verildi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun da katılacağı etkinliğin, 26 Mart Cumartesi günü saat 11:30'da Lefkoşa'daki Mağusa kapısı parkında ön mitingle başlayıp, Orfeas barikatına yapılacak yürüyüşle devam edeceği bildirildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“AKEL onlarca Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk örgütle birlikte, yeni geçiş noktalarının açılması ve Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlatılması talebiyle Cumartesi yapılacak iki toplumlu etkinliği desteklemektedir.

Kıbrıs sorununda uzun süredir devam eden bir çıkmazın yaşanmakta olduğu koşullarda, iki lideri yeni geçiş noktalarının açılması yönünde hızla harekete geçmeye çağırıyoruz. Yeni geçiş noktalarının açılması hem Yeşil Hat’ın iki tarafından binlerce Kıbrıslının geçişlerini hem de iki toplumun çeşitli düzeylerde ilişkilerini kolaylaştıracaktır. Somut olarak, daha öncesinde de gündeme geldiği gibi, Lefkoşa'da yayalar ve araçlar için yeni geçiş noktalarının yanı sıra Athienu ve Kokkina bölgesinde de geçiş noktası açılması acildir.

Bizim için bu konu, Kıbrıs sorununa federal bir çözüme ulaşılması hedefiyle müzakerelerin yeniden başlaması için verdiğimiz daha geniş mücadelemizle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun da katılacağı etkinlik 26 Mart Cumartesi günü saat 11:30'da Lefkoşa'daki Mağusa kapısı parkında ön mitingle başlayıp Orfeas barikatına yapılacak yürüyüşle devam edecek.”