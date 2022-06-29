Akansoy: “Türkiye’ye giriş yapamayanlarda ortak kesit var”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, son dönemde pek çok kişinin Türkiye’ye giriş yapamadığını belirterek, devletlerarası bir ilişki olduğu iddia ediliyorsa bir devletin diğer devlete bunun gerekçelerini sorma hakkı olduğunu söyledi.

Akansoy, bir listenin olduğunu belirterek, bugüne kadar giriş yapamayanlarda bir ortak kesit olduğunu söyledi.

Akansoy, bu konunun ciddi bir iş olduğunu, toplumun sinir uçlarıyla oynanmakta olduğunu belirterek, bu insanların ülkenin aydınları olduğunu kaydetti.

Akansoy, bir liste varsa bunun hükümet tarafından öğrenilip ilgili kişilere bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu kişilerin de vize alabileceğini ifade eden Akansoy, meselenin sadece ziyaret değil sağlık meselesi de olabileceğine dikkat çekti.

“Ne yazık ki büyük bir istikrarsızlık ve büyük bir kriz var” Akansoy, daha üç gün evvel Dışişleri Bakanı Meclis’e geldiğinde CTP içinde PKK’lılar var dediğinde birkaç fotoğraf koyup da arkadaşlarımızı zan altında bırakmanın ne kadar devletler arası ilişkiye uyduğunu sorarak, “bu durum büyük bir kriz içinde olan Türkiye Cumhuriyetinin sağa sola saldırmasının bir göstergesidir” dedi.

Akansoy, “bu sorunlar sadece bizde olsa ve Türkiye’nin başka ülkelerle sorunu olmasa problem bizdedir diyeceğiz ama böyle değil” diyerek, “ne yazık ki büyük bir istikrarsızlık ve büyük bir kriz var. Bu krizden de Kıbrıslı Türkler de payını alıyor” diye konuştu. “Biz federasyonu konuşmaya devam edeceğiz” Akansoy, bundan sonra federasyon konuşulmayacak diye bir tavır içinde olduklarını belirterek, bunun kendi görüşleri olduğunu ve dikte ettiremeyeceklerini kaydetti.

Akansoy, “biz federasyonu konuşacağız” diyerek Kıbrıs Türkünün tek kurtuluşunun federasyon olduğunu söyledi.

Akansoy, konunun protokol için de aynı olduğunu söyleyerek, “protokolü de konuşacağız çünkü içinde başkanlık sistemi de var sendikalara karşı saldırı da var eğitime yönelik konular da var” dedi.

Akansoy, “Güven yaratıcı önlemleri önümüze koyup Ercan Hava Limanını açsak, Mağusa Limanını ihracata açsak, kendi içimizdeki ekonomik sorunları anında çözeriz” diyerek, varlık içinde yokluk çekildiğine vurgu yaptı. Akansoy, şunları söyledi, “Anastasiadis bir öneri yaptı, Tatar elinin tersiyle itti. Maraş nasıl ki BM yönetimine devredilecek Ercan’da gerçekleşecek uluslararası uçuşların da BM tarafından denetlenmesi öngörülüyor. Mağusa Limanından AB ülkelerine ihracat yapılacak ama limanda denetlemeyi AB yapacak. Ancak tamamen siyasi sebeplerle Kapalı Maraşın tüm bunlar karşılığında BM yönetimine verilecek olması, konunun Türkiye Dışişleri Bakanının elinde bir oyuncak olmasının önüne geçmek demektir.”

“Devlet krizleri çözen bir yapı olmalı”

Akansoy, Mersinlik’teki yangınla ilgili araştırma komitesi kurulduğunu belirterek konu ile ilgili, iyi bir araştırma yapılabileceğini söyledi.

Raporun içeriğinin önemli olduğunu belirten Akansoy, bu raporların incelenmesi ve polisin konuya el atması gerektiğini kaydetti. Akansoy, eski yangınları hatırlatarak sürekli bir dejavu içinde, hep aynı olayları yaşamakta olduğumuzu söyledi.

“Siyasi cinayetler adası”

Akansoy, ülkenin siyasi cinayetler adası olduğunu, önümüzdeki hafta yine 6 Temmuz Kutlu Adalı’nın katledilişinin yıldönümü olduğunu belirterek, tüm bunların kamburumuzda bir yük gibi taşınmakta olduğunu söyledi.

“KIB-TEK ‘te olanlarla ilgili soru ş turma açılmalı”

Akansoy, KIB-TEK ‘teki sorunların çözümü istenmiyormuş gibi bir görüntünün olduğunu belirterek, kurumun güçlendirilmesi için en başta santral gerektiğini söyledi. Akansoy, ancak santralin alınmadığını ifade ederek, 2022 yılı geldiğinde de çok sıkıştık AKSA’ya mecbur kaldık denilmekte olunduğunu söyledi. Akansoy, sanki de bir görünmez elin problemlerin bu ülkede devam etmesi için çaba sarf ediyor izleniminin olduğunu kaydetti.

Akansoy, Sunat Atun’un 2019 yılından bugüne kadar KIB-TEK ‘te olanlarla ilgili soruşturma açılması gerektiğini ve batırıldığını ifade ettiğini söyledi. Akansoy, o zaman bakanın Taçoy ve Arıklı olduğunu belirterek, “kim batırdı ve neden yatırım yapılmadı? Neden kirli yakıt bu ülkeye getirildi? Zam konusu da önemli.