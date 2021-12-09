Akansoy: Sucuoğlu, asgari ücretlinin ekmeğine göz dikerek, acımasızca politika yürütmeye çalışıyor

CTP Milletvekili Asım Akansoy, ülkede çok ciddi ekonomik sorunlar olduğunu dile getirdi, buna rağmen hükümetin ücretlinin vergi yükünü artırmak istediğini kaydetti.

“Sucuoğlu, özellikle asgari ücretlinin ekmeğine göz dikerek, acımasızca politika yürütmeye çalışıyor” diyen Akansoy, “Burada ekonomik krizinin bedelini çalışana ödeten politika vardır” şeklinde konuştu.

Akansoy, düzenli vergi ödeyenlerin vergisini yükseltmenin marifet olmadığını ifade etti.

Açlık sınırının asgari ücretlinin eline geçen net rakamın üzerinde olduğuna değinen Akansoy, 23 Ocak’ı bekleyecek hali kalmadı” dedi.

Akansoy, hükümete “İnsanların alım gücünü düşürecek adımlar atmayın” uyarısı yaptı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun önemine de değinen Akansoy, komisyondaki esas sıkıntının yeterli bütçeye sahip olup, olmaması değil, Cumhurbaşkanı Tatar ve UBP’nin yürüttüğü iki ayrılıkçı devlet tezi olduğunu kaydetti.

“Kuzeyde yüzde 80 Kıbrıslı Rum malı var unutulmamalı. Maraş’ta çok farklı etnik köke sahip insanların malları olduğu unutulmamalı” diyen Akansoy, “TMK federal çözüme kadar geçici bir önlemdir.