Akansoy: “Mağusa Limanı’nın AB ülkelerine ihracata açılması üretimi ciddi anlamda artıracak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu konuşmasında, Kıbrıs sorununa değinerek, müzakere süreciyle ilgili bir dinamiğin şu anda söz konusu olmadığını dile getirdi.

Güven Yaratıcı Önlemlerin gündemde olduğunu söyleyen Akansoy, “GYÖ’ler bizim çok da ihtiyaç duyduğumuz ekonomik konularla ilgilidir” dedi.

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, Tatar’a bir mektup gönderdiğine değinen Akansoy, Güven Yaratıcı Önlemlere bakıldığı zaman bir bütününü Anastasiadis’in istediği gibi kabul etmek değil müzakere etmek gerektiğini kaydetti.

“Unsurları ciddiyetle çalışmak gerekirdi” diyen Akansoy, “Maraş’a karşılık Ercan önerisine” işaret ederek, Ercan’ın uluslararası uçuşa açılmasının ekonomik olarak rahatlama anlamına geldiğini söyledi.

"Mağusa Limanı-Ankara Protokolü ikilemine" de değinen Akansoy, “Mağusa Limanı’nın AB ülkelerine ihracata açılmasının üretimi ciddi anlamda artıracağını” kaydetti. Akansoy, metnin, Kıbrıs Türk toplumun hakları, çıkarları, ekonomik sorunlar açısından eşsiz fırsatlar içerdiğini söyledi.

“Bu metin ya kabul et ya da reddet metni değildir” diyen Akansoy, “Metni tarafların görüşmesi gerekirdi” dedi. Tüm KKTC vatandaşlarının ayrımcılık olmadan kara sınır kapılarından geçişini sağlayacak öneriler de yapılabileceğini ifade eden Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Güven Yaratıcı Önlemleri neden reddettiğini öğrenemediklerini kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkı olarak Güven Yaratıcı Önlemlere ekmek kadar su kadar ihtiyacımız vardır” diyen Akansoy, “Resmin büyüğünü gözden kaçırıyoruz” eleştirisinde bulundu.

Bu önerilerin reddinin Meclis’te konuşulmamasının kabul edilemez olduğunu da savunan Asım Akansoy, “Biz inanıyoruz ki Türkiye ve Güneydeki seçimler tamamlandıktan sonra bu süreç başlayacaktır” görüşünü belirtti.

Ekonomide çok ciddi sorunların içerisinde geçerken, neden yeni kara sınır kapılarının açılmadığını soran Akansoy, Rum basınına göre, Rum lider Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Guterres’e, içerisinde Türkiye ile KKTC arasındaki protokol başlığının da olduğu bir mektup göndereceğini söyledi.

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ise yerinden söz alarak, kapılar konusunda bir komite kurulduğunu ve kapıların ziyaret edildiğini belirterek, karşılıklı geçişlerin kolaylaştırılması için adımlar atılacağını kaydetti.