Akansoy: Kutuplaşma, güvensizlik, hiçleştirme

CTP Milletvekili Asım Akansoy, ülkede ekonomik kriz olduğunu belirtti, yalnızca bu konuda UBP ve hükümet milletvekilleriyle uzlaşılabileceklerini söyledi.

Akansoy, ekonomik anlaşmanın topluma güven vermesi, istikrar sağlaması ve itibarının olmasının şart olduğunu vurguladı, ancak kutuplaşma, güvensizlik ve Kıbrıs Türk halkını hiçleştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Ekonomik protokolde imza öncesinde neler yapılması gerektiğine dair düşüncelerini paylaştıklarını hatırlatan Akansoy, Türkiye ile imzalanan protokolün ülkenin şu anki sorunlara çare üretmediğini dile getirdi. Akansoy, ekonomik protokollerin uygulanabilirliğinde ciddi sorunlar olduğuna değindi.