Akansoy: “Faiz Bey’in de olduğu bir toplantı yapmayı talep ettik”

Meclis Danışma Kurulu’nun bugünkü toplantısına katılan CTP Milletvekili Asım Akansoy, toplantının henüz tamamlanmadığını, Sucuoğlu’nun ayrılması nedeniyle sona eren toplantının yeniden toplanması beklentisini belirtti.

CTP olarak seçim tarihi öncesinde, Seçim ve Halk Oylaması Yasasıyla ilgili yapılması gereken değişiklikler, komitelerde oy birliği ile geçen yasa tasarılarının meclisten geçirilmesi ve bütçe görüşmelerinin yapılması konularını yeniden gündeme getirdiklerini ifade eden Akansoy, “Ağırlıklı olarak ön görülen bu üç unsurun da gözetilerek seçim tarihini 16 Ocak’ta yapılmasıdır” dedi.

Gün içinde yeniden toplantının devam etmesi beklentisi içinde olduklarını da kaydeden Akansoy, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şu detaylara yer verdi:

“Yapılan toplantıda CTP olarak seçim tarihi öncesinde gerçekleştirilecek olan işlerle ilgili üç konu üzerinde durduk. Seçim ve Halk Oylaması Yasasıyla ilgili yapılması gereken değişiklikler, komitelerde oy birliği ile geçen yasa tasarılarının kamu yararı güdülerek meclisten geçirilmesi ve bütçe görüşmelerinin yapılması konularını yeniden gündeme getirdik. Bunların önemli olduğu, bu üç noktayı dikkate alarak seçim takvimlendirmesi yapılmasını söyledik. 9 Ocak tarihinin de tüm bunlara bağlı olması gerektiğini kaydettik.

Toplantıya karma oyun kaldırılması ile ilgili yasa tasarısı ve 9 Ocak’ta seçim olması konusunda yazılı öneri getirildi. Bu çerçeveyi tartıştık. Toplantı henüz tamamlanmadı, Seçim ve Halk Oylaması Yasasıyla ilgili yapılması gereken değişikliklerin yapılması, yasa tasarılarının genel kuruldan geçirilmesi ve bütçenin geçirilmesi konularının seçimden önce yapılması için mutabakat sağlandı. Toplantıya ara verildi. En son gelinen nokta, ocak ayı içinde seçim ve bu üç maddenin yapılmasıyla sürecin tamamlanması çalışmasıydı.

Meclis hukukçularının sunduğu öneri de bizlere verildi. Ağırlıklı olarak ön görülen bu üç unsurun da gözetilerek seçim tarihini 16 Ocak’ta yapılmasıdır. Uzlaşıya vararak, çok uzatmayarak bu konuyu bağlamaya çalışıyoruz. Toplantı Faiz beyin özel bir işi çıktığı ve ayrıldığı için tamamlanamadı. Faiz beyin de olduğu bir toplantı yapmayı talep ettik. Büyük ihtimal yarın yeniden çağrılmayı ve toplantıya devam etmeyi planlıyoruz.”