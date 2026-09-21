“Ağustos ayı dahil son üç ankette CTP açık ara birinci parti”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Şimdi söz bizde” şiarıyla, yeni döneme ilişkin “ortak gelecek” politikalarını kamuoyuna tanıttı.

Lefkoşa’daki Paradise Park’ta düzenlenen basın toplantısında CTP lideri Sıla Usar İncirli, “Dürüst yönetim, güçlü hizmet, güvenli gelecek” mottosuyla hazırladıkları programı anlattı. İncirli’ye; CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Meclis Grubu Başkan Vekilleri Asım Akansoy ile Erkut Şahali ve Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Enç Yılmaz eşlik etti. Basın toplantısına CTP milletvekilleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Basın toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı İncirli, ​Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinden bu yana anketleri bir propaganda aracı olarak değil, toplumsal eğilimleri ve beklentileri doğru analiz etmek için kullandıklarını hatırlattı, son dönemde kaynağı ve yöntemi belirsiz verilerin dolaşıma sokulması nedeniyle güncel verileri paylaşma gereği duyduklarını açıkladı.

Metron Kamuoyu Araştırma Şirketi’nin partinin talebiyle şubat, mayıs ve ağustos aylarında ülke genelinde üç ayrı araştırma gerçekleştirdiğini belirten İncirli, 15–24 Ağustos tarihleri arasında 1.000 kişilik örneklemle yapılan son araştırmanın sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Üç araştırmanın sonuçlarındaki temel tablo değişmedi: Cumhuriyetçi Türk Partisi açık ara birinci partidir, Meclis’te çoğunluğu sağlayacak güçlü konumunu ve diğer bütün partilerle arasındaki oy farkını korumaktadır. Daha önemlisi, CTP’nin desteğinin belirli bir kesimle sınırlı olmadığını; farklı yaş grupları, toplumsal kesimler ve siyasi eğilimlerden yurttaşlarımızın CTP’de buluştuğunu görüyoruz. Kamuoyu yoklamaları da toplumun buna hazır olduğunu göstermektedir.”

İncirli, basın toplantısında CTP’nin yeni dönem için 5 öncelikli sözünü de açıkladı.

İncirli, söz konusu başlıkları şöyle sıraladı:

İyi Yönetim, Dürüst Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele:

“Yolsuzlukla mücadele otoritesi kurulacak”

Başbakanlık koordinasyonunda bağımsız bir Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kurulacak; üst düzey yöneticiler ile seçilmişlerin mal beyanları fiilen denetlenecek. Sayıştay ve teftiş kurulları güçlendirilecek; Kamu İhale Yasası ve kara para ile mücadele mevzuatı güncellenerek ihaleler şeffaf hale getirilecek.

Büyüyen Ekonomi ve Hayat Pahalılığıyla Mücadele:

“Piyasa denetimi ve rekabet arttırılacak, hayat pahalılığı baskılanacak”

Günübirlik kararlar yerine orta vadeli mali program uygulanacak; borç ve nakit yönetimi disipline edilecek. Piyasa denetimi ve rekabet artırılarak hayat pahalılığı baskılanacak; enerji maliyetleri düşürülecek, vergide adalet sağlanacak ve kayıt dışılıkla mücadele edilerek çalışanların büyümeden pay alması sağlanacak.

Sağlık ve Eğitimde Kamusal Dönüşüm:

“Tam gün çalışma modeline geçilecek”

Birinci basamak sağlık merkezleri güçlendirilerek hastanelerdeki yığılma önlenecek; acil servislerde triyaj zorunlu olacak. İlaç Takip Sistemi ile ilaca en yakın eczaneden kesintisiz erişim sağlanacak; tam gün çalışma modeli geliştirilecek ve Genel Sağlık Sigortası kademeli olarak hayata geçirilecek.

5 yıllık dönüşüm planıyla altyapı, ulaşım ve beslenme planlaması yapılarak kademeli tam gün eğitime geçilecek. 4 yaş okul öncesi eğitimde yüzde 100 okullaşma hedeflenecek; mesleki eğitim istihdamla buluşturulacak, sahte diplomayla mücadele edilerek yükseköğretimde nitelik ve denetim esas alınacak.

Daha Az Bürokrasi, Daha Hızlı ve Güçlü Kamu Hizmeti:

“Gereksiz belge, onay kaldırılacak; dijital devlet sistemine geçilecek”

Gereksiz belge, onay ve mükerrer bürokratik adımlar kaldırılacak. Kurumların birbiriyle entegre çalıştığı bütünleşik dijital devlet sistemine geçilerek kamu hizmetleri hızlandırılacak, işlem süreleri kısaltılacak ve liyakatli kamu yönetimi tesis edilecek.

Nüfus, Muhaceret ve Güvenlik:

“15 - 18 aylık takvimde nüfus sayımı tamamlanacak”

15–18 aylık takvimde kapsamlı nüfus sayımı tamamlanacak; Birleşik Nüfus Veri Sistemi ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi kurulacak. Ülkeye girişte elektronik ön bildirim, Dijital Statü Kartı ve İşgücü Havuzu uygulanacak; Bakanlar Kurulu'nun istisnai yurttaşlık yetkisi sınırlandırılacak. Polis, yerel yönetimler ve bakanlıklar arası ortak risk analizi koordinasyonuyla suç önleyici adımlar atılacak; Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubeleri güçlendirilecek.