Adı Ekonomi’de, Kendi Maliye’de!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yeni hükümetle birlikte Maliye Bakanlığı’na bağlandı. ‘Enerji politikalarını belirleyen’ bakanlığın adı ‘Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ olarak kalırken, ‘Enerji üretimi’ yapan kurum olan KIB-TEK’in Maliye’ye devri; ‘yönetsel sıkıntı’ endişesi yarattı

Fehime ALASYA

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yeni hükümetle birlikte Maliye Bakanlığı’na bağlandı. ‘Enerji politikalarını belirleyen’ bakanlığın adı ‘Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ olarak kalırken, ‘Enerji üretimi’ yapan kurum olan KIB-TEK’in Maliye’ye devri; ‘yönetsel sıkıntı’ endişesi yarattı.

Kamuda sağlıklı şekilde enerji politikalarını belirleyen veya yatırım planlamalarını yapan bir birim olmadığını belirten bazı çevreler, KIB-TEK’in Maliye Bakanlığı’na bağlanmasının yönetsel açıdan ciddi sıkıntılar doğuracağı görüşünü paylaştı.

Yenilenebilir Enerji Yasası (YEK) kapsamında, Yenilenebilir Enerji Kurulu’nun faaliyetlerinin bire bir KIB-TEK ile birlikte yürütmesi gerektiğini belirten CTP Milletvekili Devrim Barçın, YEK’in KIB-TEK’in bağlı olduğu bakanlıktan ayrılmasının yönetsel açıdan da ciddi sıkıntılara neden olacağını ifade etti.

Kurumda örgütlü Elektrik Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç ise bu değişikliği “Önerilerimizi geçirecek her bakanlıkla iyi ilişkiler kurmaya hazırız” diyerek değerlendirdi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Eski Maliye Bakanı Birikim Özgür, kamuda sağlıklı şekilde enerji politikalarını belirleyen, yatırım planlamalarını yapan bir birim olmadığını ifade etti.

KIB-TEK, geçmişte de farklı dönemlerde Maliye Bakanlığı altında yönetilmişti.

Geçtiğimiz dönem Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yapan Sunat Atun’un bakanlığı denetiminde olan kurum, Atun’un Maliye Bakanı olmasıyla bu kez de söz konusu bakanlık himayesine geçti.

Geçmişte de farklı dönemlerde Maliye Bakanlığı altında yönetilen Kurumda örgütlü Elektrik Sendikası’nın (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç: “Niyet nedir tam olarak bilemiyoruz. Önerilerimizi geçirecek her bakanlıkla iyi ilişkiler kurmaya hazırız” diyerek değerlendirdi.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Önerilerimizi geçirecek her bakanlıkla iyi ilişkiler kurmaya hazırız”

Kıb-Tek’in yeni hükümetle birlikte Maliye Bakanlığı’na bağlanmasını YENİDÜZEN’e değerlendiren EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, “Niyet nedir tam olarak bilemiyoruz. Büyük kavgalar verilecek olan bir kurumdur, bunu istemedikleri için böyle bir ayrım yapıldığı duyumunu aldık.” dedi.

Önemli olanın KIB-TEK’in geleceğiyle ilgili alınacak olan kararların olduğunu dile getiren Özkıraç, “Kaç yıldır yatırım yapılmadı, önemli olan KIB-TEK ile ilgili toplum yararına olacak olan karalar, yatırım kararlarının alınmasıdır.” şeklinde konuştu.

“Önerilerimizi geçirecek her bakanlıkla iyi ilişkiler kurmaya hazırız”

Yönetim Kuruluna atanacak olanların nitelikli, alanlarında uzman kişilerin olması gerektiğinin altını çizen Özkıraç, bir hukukçu, bir muhasip, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan bir elektrik Mühendisi, Makine mühendisleri Odası’ndan uzaman bir kişi ve işletme alanında uzman bir kişinin Kurulda olması gerektiğine değindi.

Özkıraç, “Beklentimiz, kurumun bir an önce düzlüğe çıkarılması. 11 yazıl önerimiz var, bunlar hayata geçirecek her bakanlıkla iyi ilişkiler kurmaya hazırız.” dedi.

Özkıraç, sendika önerilerini hatırlattı…

“Kısa, orta ve uzun vadede Kıb-Tek’in ihtiyacı olan yatırımların bir plan ve program çerçevesinde gerekli adımların atılması” talebini YENİDÜZEN aracılığıyla yineleyen Özkıraç, bu konudaki önerilerini de bir kez daha paylaştı.

Özkıraç, El-Sen’in 11 madde altında topladığı önerileri şöyle sıraladı:

“1-Kıb-Tek Yönetim Kurulu tamamen liyakat sahibi ve uzman kişilerden oluşturulmalı.

2-Üretim kapasitemizi bir plan ve program çerçevesinde artırmak için gerekli kararlar alınmalı.

3-Derhal bir Enerji Fonu oluşturulmalı.

4-Elektrikte fiyat ayarlaması gerçekleştirilmeli.

5-İhale Komisyonunda bekletilen Dizel Jeneratör İhalesi sonuçlandırılmalı.

6-Halka daha iyi hizmet verebilmek için araç, gereç ve malzeme ihtiyacı giderilmeli.

7-Acil ihtiyaç duyulan sayaç ihalesi sonuçlandırılmalı.

8- Meclis’teki Kıb-Tek yasası hayata geçirilmeli.

9-Hizmetlerinin daha verimli, daha sağlıklı yürütülmesi için ihtiyaç duyulan gerekli istihdamlar yapılmalı.

10-Aksa ile yapılan sözleşme revize edilmeli.

11-Büyük sermaye gruplarına verilen teşvikler kaldırılmalı.”

Eski Maliye Bakanı Birikim Özgür:

“Kamuda sağlıklı şekilde enerji politikalarını belirleyen, yatırım planlamalarını yapan bir birim yok”

Kamuda sağlıklı şekilde enerji politikalarını belirleyen, yatırım planlamalarını yapan bir birim olmadığını ifade eden Eski Maliye Bakanı Birikim Özgür, Sunat Atun’un KIB-TEK yönetim kurulu ve genel müdürü ile birlikte, herhangi bir stratejik plan ya da yol haritası olmaksızın ‘el yordamıyla enerji alanını yönetmeye çalıştığını’ kaydetti.

Özgür, bu ciddi yapısal sorunu gidermek ve enerjiyi sağlıklı yönetebilmek adına ilk olarak kamuda bu kapasiteyi yaratmak gerektiğinin altını çizdi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

“Yönetsel açıdan da ciddi sıkıntılar doğuracaktır”

“KIB-TEK, Maliye Bakanlığı altında faaliyet yürütecekse, Ekonomi Bakanlığı’nın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak faaliyet vermesinin bir anamı yok, çünkü Enerji faaliyetleriyle ilgili bakanlık Maliye oldu. Yönetsel açıdan da ciddi sıkıntılar doğuracaktır”

“Kıb-Tek, Maliye'ye bağlanıyorsa neden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ismiyle bakanlık kuruldu? Yoksa bizim bilmediğimiz başka bir enerji kaynağımız ve yönetimi mi var?” diye soran CTP Milletvekili Devrim Barçın, bu durumun ‘yönetsel olarak’ kötü sonuçlar doğuracağını örneklerle anlattı.

Son kurulan hükümette KIB-TEK’in Maliye Bakanlığı altında faaliyet yürüteceğinin belirtilmesi çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı’nın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak faaliyet vermesinin bir anam ifade etmediğini kaydetti.

Barçın, “Çünkü Enerji faaliyetleriyle ilgili bakanlık Maliye oldu” dedi.

Bunun yanında Yenilenebilir Enerji Kurulu’nun ekonomi bakanlığı altında olduğu için Enerji Bakanlığı ifadesinin Ekonomi Bakanlığı’nda kaldığı iddiasının da ortaya atıldığını anlatan Barçın, bu durumun ise daha vahim bir sonuç doğuracağına dikkat çekti.

Barçın, konuyla ilgili şu detayları paylaştı: “Çünkü Yenilenebilir Enerji Kurulu’nun oluşturulduğu yasa olan, görev yetki ve sorumluluklarını tanımlayan 47/2011 Sayılı Yenilenebilir Enerji Yasası’nda kurumun tefsiri KIB-TEK anlatır diye tanımlanmış olup yasanın amacının yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması olarak tanımlanmıştır.

Buradan da görüleceği üzere Yenilenebilir Enerji Kurulu’nun faaliyetlerini bire bir KIB-TEK ile birlikte yürütmesi elzemdir. YEK’in KIB-TEK’in bağlı olduğu bakanlıktan ayrılması yönetsel açıdan da ciddi sıkıntılar doğuracaktır.”

“Hazine Dairesi de Maliye Bakanlığı’na bağlı bir daire olmaktan çıkarılmıştı ama…”

Yakın geçmişten de benzer bir örnek vererek, sürecin kötü yönetileceğini işaret eden Barçın, “Hazine Dairesi de Maliye Bakanlığı’na bağlı bir daire olmaktan çıkarılmış, bu dönemde de çok çeşitli sıkıntılar yaşanmıştı” dedi.

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