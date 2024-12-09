Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Ada-Sen yarın Mağusa Ehliyet Şubesi'nde tam gün greve gideceğini duyurdu
Ada-Sen yarın Mağusa Ehliyet Şubesi'nde tam gün greve gideceğini duyurdu

Ada-Sen yarın Mağusa Ehliyet Şubesi'nde tam gün greve gideceğini duyurdu

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen), Trafik Dairesi’ne bağlı Mağusa Ehliyet Şubesi’nde yarın tam gün greve gideceğini duyurdu.

A+A-

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen), Trafik Dairesi’ne bağlı Mağusa Ehliyet Şubesi’nde yarın tam gün greve gideceğini duyurdu.

Sendika açıklamasında, grevin 8.00’den 15.30’a kadar süreceği, saat 10.00’da ise Ada-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu’nun basına açıklamada bulunacağı kaydedildi.

Bu haber toplam 168 defa okunmuştur
Etiketler : , ,