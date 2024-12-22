SONAY DEMİRPENÇE

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kıbrıslı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım. Şimdi siyaset bilimi okumayaydım, pilotaj okurdum büyük ihtimal, uçaklara karşı bir merağım var

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Memleket sorunları...

Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan dolan, şımarıklık

En büyük pişmanlığım… Pişmanlığım yok, ne yaptıysam gene aynısını yapardım

En büyük sevincim… Büyük ihtimal lise birinciliğimdir

Hayatımın dönüm noktası… TDP'ye üye olmam

Beni en çok etkileyen yazar… George Orwell. "Rüşvetçi politikacıları, düzenbazları, hırsızları ve hainleri seçen halk, kurban değil, suç ortağıdır."

Başucumdaki kitap... İlter Kırmızı - Bir Sır Adam

En keyif aldığım müzik.. Deep Purple - Burn

En son izlediğim film… War Horse

Kendim için son aldığım şey… Liseden arkadaşım Berfin Boztemir'in yazdığı yeni kitap olan "Ahengin Dışındaki Ritim"

Dolabımdaki en gereksiz şey… Gardaşımın Arsenal tişörtü. (Tottenhamlıyım)

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Düşünülüp alınan her hediye önemlidir

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bazen biraz fazla tembel olduğumu düşünürüm

Kendimde beğendiğim özellik… Her zihniyetden insanla sabırlı bir şekilde fikir alış-verişi yapabilirim

Olmasa da olur… Pilavunanın içinde üzüm

Olmazsa olmaz… Herşeyden önce saygı.

En iyi yaptığım yemek… Magarına bulli (zaten bir onu beceririm yapayım)

Hayalimdeki dünya… Biz Kıbrıslı Türkler'in hak ettiğimiz "yönetime" ve uluslararası saygınlığına sahip olmamız.

Aşk benim için… Ailedir, memleketdir..

Onunla çok tanışmayı isterdim… John Lennon. Dünya'yı her yönden direkt veya dolaylı olarak değiştiren müzik grubu The Beatles'ın kurucusu

Görmek istediğim yer… Edinburgh'un gotik ve kasvetli yapıları

Mutlaka yapmak istediğim… Kıbrıs'ta barış. Bu benim değil bütün Kıbrıslılar'ın mutlaka yapmak istedikleri bir şey olması gerek...

Son olarak söylemek istediklerim… Abraham Lincoln der ki "bir baltayla değil, fikirler ve ideallerle savaşacağım". Bence bu bütün dünyaya vermek istediğimiz bir mesajın özüdür...