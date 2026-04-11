ABD ve İran heyetleri barış görüşmeleri için İslamabad'da

Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ayrı ayrı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü.

Görüşmeler için Şerif'in konutu dahil birkaç mekanın hazırlandı, görüşmenin Türkiye saatiyle 13.00'te başlaması planlanmıştı.

Söz konusu ziyaret, 2011'den bu yana herhangi bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor.

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Kalibaf başkanlığındaki heyet dün akşam saatlerinde İslamabad’a ulaşmıştı.

Reuters: ABD, İran’ın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarını serbest bırakma kararı aldı

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey İranlı kaynaklar, ABD yönetiminin İran’ın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarını serbest bırakma kararı aldığını duyurdu.

İranlı yetkililer, özellikle Katar ve farklı ülkelerdeki bankalarda tutulan fonların iadesini, Washington ile yürütülen müzakerelerde bir dönüm noktası olarak tanımladı. Kaynaklar, "Tahran, bu kararı kalıcı bir barış anlaşması yolunda Amerikan tarafının ciddiyetini gösteren somut bir iyi niyet işareti olarak görüyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan, üst düzey kaynak, fonların iadesinin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişin kesintisiz sağlanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Ancak bu iddialar kısa sürede Beyaz Saray tarafından yalanlandı. Açıklama yapan bir ABD'li yetkili, ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakmayı kabul ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.