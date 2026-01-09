7 gün ek tutukluluk!
Uluhan Oto Galeri’ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, Tetikçi ve azmettirici olduğu iddia edilen zanlılar tekrardan mahkemeye çıktı, 7 gün ek tutukluluk aldı.
Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenleyen tetikçi ile azmettirici olduğu iddia edilen zanlılar yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Zanlı A.K ve B.A’nın soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.
DETAYLAR GELECEK
