  3. 7 gün ek tutukluluk!
Uluhan Oto Galeri’ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, Tetikçi ve azmettirici olduğu iddia edilen zanlılar tekrardan mahkemeye çıktı, 7 gün ek tutukluluk aldı.

Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenleyen tetikçi ile azmettirici olduğu iddia edilen zanlılar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı A.K ve B.A’nın soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

DETAYLAR GELECEK

