7 gün daha tutuklu kalacak

Serap ŞAHİN

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç ile kurum personeli Y.A., Mali Polis’in yürüttüğü soruşturma kapsamında “Rüşvet alma”, “Kamu görevlisinin iltimas karşılığı ödül alması” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlarından ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 2022-2025 yılları arasında ihalelerle ilgili bilgi sızdırıp, bazı şirketlerden rüşvet aldıkları yönünde ifadeler bulunduğunu mahkemeye hatırlattı.

Polis, Canseç’in Kalkanlı Yaşam Evi ve Sağlık Bakanlığı ihalelerinde para karşılığı ihalelerde çekilmeleri için telkinlerde bulunduğu, Y.A.’nın ise Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın temizlik ihalesi için bir şirkete ihale dosyası hazırladığını, şirketin kazandığını ve karşılığında rüşvet aldığı yönünde ifadeler olduğunu mahkemeye hatırlattı.

Polis söz konusu alınan rüşvetlerle ilgili whatsapp yazışmaları tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, 1 gün sürede toplam 15 kişinin sorgulandığını ve 12 ifade alındığını söyledi.

Dijital emarelerin Data İnceleme Şubesi’nde inceleneceğini kaydeden polis meselenin çok ciddi olduğunu belirterek 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.