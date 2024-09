5.Queer Wave Festivali heyecanı Cuma günü başlıyor

Murat OBENLER

Adanın dört bir yanından bir grup gönüllü kişi tarafından dayanışma ile yapılan kâr amacı gütmeyen etkinlikler aracılığıyla, daha fazla eşcinsel sinemanın Kıbrıslı izleyicilere ulaşmasını hedefleyen, LGBTQI+ filmlerinin pazarındaki ciddi boşluğa değinen ve toplulukları birbirine yaklaştırmayı arzulayan Queer Wave Festivali bu yıl 20-29 Eylül tarihleri arasında 5.kez Güney Lefkoşa’daki NİMAC’da yer alacak.

Kıbrıs Kültür Bakan Yardımcılığı Çağdaş Kültür Dairesi tarafından desteklenen, NİMAC’ın mekan sponsorluğunda gerçekleşecek olan adanın alanındaki tek film festivali de olan Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali kapsamında yine kısa filmler,uzun metraj filmler,belgeseller,atölyeler,ustalık sınıfları,farkındalık yaratan özel etkinlikler ve partilerden oluşan çok dolu bir program yer alıyor. Filmler ingilizce altyazılı şekilde gösterilecek.



Aparicio: “Festival 10 gün boyunca adaya sinemayla dolu çok renkli bir Queer dalgası yayacak”

Festival direktörü Diego Armando Aparicio festivalin ​Levan Akin tarafından yönetilen 2024 İsveç, Danimarka, Fransa, Türkiye ve Gürcistan ortak yapımı “Crossing” filmi ile açılacağını belirterek 12 uzun metraj kurmaca ve belgesel filmin, 40 kısa film (Farklı başlıklarda 7 bölüm olarak), iki özel gösterimi,Yunan-Amerikan LGBTQ aktivisti Zak Kostopoulos Trıbute ve 3 özel etkinlik ile festivalin 10 gün boyunca Lefkoşa’dan adaya sinemayla dolu çok renkli bir Queer dalgası yayacağını kaydetti.



Türkiye’den yapımlar da festivalde gösterilecek

Festivalde Yavuz Kurtulmuş’un yönettiği 2023 yılı yapımı “Shibari Turk I” ve “Shibari Turk II” adlı iki Türkiye yapımı kısa film, Deniz Şimşek’in yönettiği 2024 Almanya-Türkiye ortak yapımı “Detours While Speaking of Monsters”,

Yeliz Zaifoğlu’nun yönettiği 18 dakikalık 2023 Kıbrıs-İngiltere ortak yapımı “This is To Be Understood” da “Shorts IV: After Me Comes The Flood” bölümünde gösterilecek.