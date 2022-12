47 yıllık gurur ve onur: İyi ki YENİDÜZEN var

YENİDÜZEN Gazetesi 47’inci kuruluş yıldönümünü çalışanlar ve yazarların katıldığı bir aile yemeği ile kutladı.

Lefkoşa Eziç Restoran’da düzenlenen yemekte bir kez daha Kıbrıs için barış, basınımız için özgürlük mesajları verildi, YENİDÜZEN’in bu süreçteki rolüne dikkat çekildi.

Aile yemeğinde kısa bir konuşma yapan Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, 20 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü YENİDÜZEN’deki görevini, Yazı İşleri Müdürü Mert Özdağ’a devretti.

YENİDÜZEN Yazı İşleri Müdürü Mert Özdağ:

Okuyucular, United Medya’ya sahip çıkmalı

YENİDÜZEN Yazı İşleri Müdürü Mert Özdağ, YENİDÜZEN’e çok daha fazla sahip çıkılması gereken bir dönemden geçildiğine işaret etti.

Mert Özdağ, medya adına endişeli olduklarını dile getirdi, “Medyada bir el değiştirme hareketi var. Bu Kıbrıs Türk demokrasisi açısından sıkıntılı bir süreçtir” dedi.

Özdağ, böylesi dönemlerin YENİDÜZEN ve KANAL SİM’in kıymetinin ne denli önemli olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Özdağ, YENİDÜZEN’deki nitelikli çalışan kadrosunun tüm sorunların üstesinden gelecek özellikte olduğunun da altını çizdi, ekip arkadaşlarına güvendiğini vurguladı.

Okuyuculara United Medya’ya sahip çıkması konusunda çağrı yapan Özdağ, YENİDÜZEN’in 47’inci yaş gününde çok iyi bir noktada olduğuna vurgu yaptı, gazetenin başarılarından örnekler sıraladı.

Özdağ, YENİDÜZEN’in sosyal medyada en fazla takip edilen internet siteleri arasında olduğunu da ifade ederek, “Dijital mecraların tümünde varız, tümünde iddialıyız. YENİDÜZEN her türlü yayıncılık alanında gücünü artırarak var olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı:

“Bana bu onur ve güzelliği yaşattığınız için teşekkür ederim”

YENİDÜZEN’in aslında bir ‘direnişi, umudu yitirmemeyi’ temsil ettiğini kaydeden Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, “Bu açıdan iyi ki YENİDÜZEN var, iyi ki onu kurup yaşatanlar bu emeği ortaya koydu, iyi ki yeni genç insanlar bu mücadeleyi sürdürüyor” dedi.

12 Aralık 2022 tarihinin kendisi için bir başka büyük anlam daha taşıdığını ifade eden Mutluyakalı, Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmenliği görevini Mert Özdağ’a devrettiğini belirtti.

YENİDÜZEN Gazetesi’nin, Kanal Sim ile çok daha iyi yerlere geleceğine inancını dile getiren Mutluyakalı, “Toplum, kimin nitelikle ilgilendiğini, kimin birleştirici ve barıştırıcı olduğunun, kimin bu ülkenin tümünü sevdiğini biliyor. Bu nedenle YENİDÜZEN ilk sayısında yazdığı gibi ‘yeni bir düzen gailesi olanların’ yeridir ve daha çok insanın bu gaileyi hissetmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“YENİDÜZEN’de ben büyüdüm, oğlum büyüdü, memleket büyüdü, umutlarımız büyüdü…”

Mutluyakalı duygu dolu veda konuşmasında, şunları dile getirdi:

“Devretmesini bilmek gerekiyor, 21 yıldır YENİDÜZEN’i yönetmek benim hayatımda bir onurdur. Bana bu onur ve güzelliği yaşattığınız için teşekkür ederim.

21 yıl boyunca yarım asırlık gazetenin künyesinde ismim yer aldı. Her gün yazılarım çıktı, kendi adıma önemli bir meydan okumaydı çünkü bir parti gazetesi olan YENİDÜZEN’i bültenden gazeteye dönüştürme çabası vardı, bir meydan okumaydı. Çok güzeldi, çok acılar çektiğimiz zamanlar da oldu ama… Ben, oğlum 1 yaşında iken YENİDÜZEN’e geldim, şimdi oğlum 22 yaşında… Çok yoğun ve güzel zamanlardı. YENİDÜZEN’de ben büyüdüm, oğlum büyüdü, memleket büyüdü, umutlarımız büyüdü, hayal kırıklıklarımız, çok üzüldüğümüz zamanlar oldu, çok sevindiğimiz zamanlar da oldu… Her günü ve her anı gazete ile yaşadım. Adanmışlıkla yapılan bu işi yeni arkadaşlarımın da başarıyla yapacağına inanıyorum. İyisi ve kötüsüyle 21 yıl bu görevi yürütmeye çalıştım. Yüzümüz hiç kararmadı, başımız öne eğilmedi, kirlenmedik, kimseye satıldılar dedirtmedik. En nihayetinde çok güzeldi, çok da güzel devam etsin, benden sonra da gençler 20 yıl bu görevi yürütsün, onlar da yenilerine devretsin. Hep birlikte görelim; bu ülkeye barış gelsin, barikatlar kalksın, hayal ettiğimiz Kıbrıs gerçek olsun.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman:

“İyi ki YENİDÜZEN var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, gazetenin 47’inci yıldönümünü kutladı. Erhürman, YENİDÜZEN’deki görevlerini devreden Gazeteci Cenk Mutluyakalı’ya teşekkür etti, “Uzun süre, hepimizi gururlandıracak başarılarla yönetim sergiledi” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’in uzun süredir ‘bir parti bülteni’ olarak görülmediğini, tam da hak ettiği şekilde gazete olarak görüldüğünü belirtti.

“Bir şeyi kurmak bu ülkede kolaydır. Ama kurulan herhangi bir yapıyı kurumsallaştırmak ve sürdürülebilmek kılmak kurmak kadar kolay değildir” diyen Erhürman, “Kendi ayakları üzerinde duran kurumsal bir yapı yaratıldı. Bu çok önemli. YENİDÜZEN, gençleşmeyi hiçbir zaman ihmal etmedi. Bunlar, gurur kaynaklarımız” ifadelerini kullandı.

Medyanın bir fırtına içerisinde olduğunu dile getiren Erhürman, şöyle devam etti: “Bu fırtınaya çok hazırlıksız da yakalanmış olabilirdik. YENİDÜZEN, Kanal Sim ortada olmayabilirdi. Bu fırtına onlar yokken esmeye başlayabilirdi. Bu saatten sonra bu fırtınaya görmezden gelmek, YENİDÜZEN ve KANAL SİM yaratmak da çok mümkün olmayabilirdi. Muhtemelen de olmazdı. Bizden öncekilerin vizyonu ve emeğini anmak istiyorum.”

Gazetede yeni dönem... Mutluyakalı görevi Özdağ'a devretti... 'Gençlerin bu görevi başarı ile yapacağına inancım tamdır'