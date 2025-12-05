“Ev İçi Şiddet Yasası derhal geçmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında yaptığı açıklamada, KKTC’de kadınların eşit yurttaşlık mücadelesinin hala tamamlanmadığını vurgulayarak Ev İçi Şiddet Yasası’nın acilen Meclis’ten geçirilmesini istedi.

“Ev İçi Şiddet Yasası geçmediği için kadınlar korunamıyor”

KAYAD tarafından hazırlanan yasa taslağına rağmen hükümetin adım atmadığını belirten TDP, şunu vurguladı:

“Kadın, sosyal sebeplerden evden çıkamıyor. Yasa yok, mahkemeler yoğun, şiddet uygulayan kişi kısa sürede serbest kalıyor. Ev içi şiddet davaları için özel mahkemeler kurulmalı.” TDP, Meclis’e girmesi halinde ilk iş olarak Ev İçi Şiddet Yasası’nı yürürlüğe koyacağını açıkladı.

“TOCED ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi çalışmıyor”

TDP, devlet mekanizmasının uzun süredir işlememesine dikkat çekerek, “TOCED birimi aktif değil.” Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi 10 yıldır çalıştırılmıyor.” ifadelerini kullandı.

TDP’nin 5 Aralık açıklaması, kadın cinayetlerine ilişkin verileri daha geniş bir toplumsal çerçeveye oturttu. TDP, “Siyasette, karar alma mekanizmalarında, istihdamda, toplumsal yaşamda eşit katılımı hala ciddi engellerle karşı karşıya.” diye konuştu.

TDP, bakım emeğinin hala kadınların omuzlarında olduğunu, ekonomik krizin kadınları daha çok etkilediğini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ancak kararlı kamu politikalarıyla sağlanabileceğini belirtti.

TDP’nin hükümete çağrıları

TDP, şiddetin önlenmesi ve eşitliğin sağlanması için şu adımların atılmasını talep etti:

-Kadına yönelik şiddetle mücadele yasalarının güçlendirilmesi

-Eşit temsili güvence altına alacak düzenlemeler

-Bakım emeğini toplumsallaştıracak sosyal politikalar

-Tüm kamu politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi

TDP açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kadın hakları bir lütuf değil, eşit yurttaşlığın temel gereğidir. Kadınların güçlendiği, temsil edildiği, şiddetten uzak bir toplum için mücadelemiz sürecek.”